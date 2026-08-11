Victoria Ruffo tiene una lista de condiciones para entrar a La Casa de los Famosos México.
En diversas ocasiones han cuestionado a Victoria Ruffo sobre si le gustaría entrar a un reality, a lo que ella responde tajante que no.
Victoria Ruffo pondría dos condiciones para de parte de La Casa de los Famosos México
Aunque no está en sus planes ser parte de La Casa de los Famosos México 2026, Victoria Ruffo expresó que tendría dos condiciones para ser parte del programa:
- Un pago millonario
- Un baño privado
La actriz asegura que su cama y baño son espacios “sagrados” para ella, por lo que pediría uno privado para ser parte de un reality.
“Mi baño es sagrado, mi cama es sagrada. No, la comida y todo eso me vale gorro, los ronquidos yo no puedo”Victoria Ruffo
Asimismo, Victoria Ruffo mencionó que tendría que recibir un sueldo millonario para aceptar estar en La Casa de los Famosos México 2026.
La actriz dijo entre bromas que si la producción cumpliera sus peticiones, con gusto aceptaba entrar al reality.
“Si me ponen un baño privado, además de los ceros a la derecha, puede que sí”Victoria Ruffo
Victoria Ruffo reveló que es una persona muy ordenada, pero no le afecta que los demás no lo sean y le da igual que haya desorden.
Victoria Ruffo está encantada con Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026
El comportamiento de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026 ha dividido opiniones, pues suele hacer reclamos por el desorden.
Victoria Ruffo expresó que estaba encantada con el comportamiento de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026.
La actriz siente empatía por Cynthia Klitbo, pues cree que tiene razón al criticar a la gente “cochina” y a quienes no cooperan en la casa: “Yo la amo. Yo no la critico, al contrario, tiene toda la razón”.
Finalmente, Victoria Ruffo expresó que si tuviera compañeros como los de Cynthia Klitbo, ya hubiera renunciado a La Casa de los Famosos México 2026: “Yo ya les hubiera dado de cachetadas”.