Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México 2026, defiende “El Exilio”, la nueva dinámica con los eliminados del programa.

Durante la segunda Gala de eliminación se reveló que La Casa de los Famosos México 2026 tendría una zona de exilio, donde los eliminados estarán en una casa austera por 48 horas y podrían regresar a la competencia.

Seguidores del programa han mostrado su molestia, ya que creen que la producción no está respetando su opinión al regresar a los eliminados.

Rosa María Noguerón defiende “El Exilio” de La Casa de los Famosos México 2026

En entrevista para MVS Noticias, Rosa María Noguerón habló de “El Exilio” y defendió la dinámica que ya se había aplicado en Telemundo.

La productora expresó que “El Exilio” es una estrategia para llamar la atención del público.

“Es un trabajo en el que hay muchas cabezas pensando en cómo llamar al público, cómo hacer que le demos una vuelta de tuerca a las cosas para que lleguen momentos inesperados” Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón, productora. (@maria.nogueron)

La productora de La Casa de los Famosos México 2026 explica que Mariana Ochoa aceptó regresar al programa y era viable su estancia, ya que solo estuvo cinco días en el exterior.

Además, Mariana Ochoa tiene prohibido hablar de lo que vivió afuera y estuvo dos días aislada tras salir de La Casa de los Famosos México 2026.

“Teníamos la oportunidad de regresarla (a Mariana Ochoa) con la condición de que no puede hablar absolutamente nada de lo que pasó afuera” Rosa María Noguerón

Por otro lado, Ximena Herrera no estaba enterada de que estaría en “El Exilio”, por lo que al ser eliminada fue directamente a realizar dicha dinámica.

Rosa María Noguerón considera que “El Exilio” fue un elemento sorpresa que nadie esperaba, por lo que ahora el público estará a la expectativa de las dos habitantes.

¿En qué consiste “El Exilio”? La nueva dinámica de La Casa de los Famosos México 2026

Aunque Rosa María Noguerón defiende “El Exilio” y lo vende como una dinámica “innovadora” y llamativa, el público mostró su descontento.

“El Exilio” consiste en ingresar a los eliminados a una zona donde permanecerán 48 horas y tienen la posibilidad de reingresar a La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana Ochoa y Ximena Herrera se encuentran en “El Exilio” y será el público quien decide quién regresa con los habitantes.