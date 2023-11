¿Quién es Victoria Ruffo? Conoce todos los detalles sobre la actriz y reina de las telenovelas que no ha tenido suerte en el amor luego de que se dio a conocer su presunto divorcio con Omar Fayad.

Victoria Ruffo se ha consolidado como una de las actrices más populares de la televisión mexicana y es que a lo largo de su trayectoria ha protagonizado diferentes melodramas.

Sin embargo, Victoria Ruffo -de 61 años de edad- no se ha salvado de las polémicas y es que le siguen recordando su romance con Eugenio Derbez.

Pero el nombre de Victoria Ruffo ha ganado notoriedad luego de que se reveló que estaría a punto de divorciarse de Omar Fayad, tras más de 20 años juntos.

En medio de las especulaciones por su posible separación de Omar Fayad -de 61 años de edad-, te contamos todos los detalles sobre Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo (@victoriaruffo / Instagram)

¿Quién es Victoria Ruffo? La reina de las telenovelas que se estaría divorciando de Omar Fayad

María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo -mejor conocida como Victoria Ruffo- nació el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México.

Las hermanas de Victoria Ruffo son la actriz Gabriela Ruffo -de 55 años de edad- y la productora Marcela Ruffo.

El 8 de marzo de este año se reportó la muerte de la mamá de Victoria Ruffo, Guadalupe Morreno Herrera, un golpe muy duro para la actriz.

Victoria Ruffo comenzó su trayectoria en las telenovelas en 1980, cuando obtuvo un papel en el melodrama ‘Conflictos de un médico’.

Tres años después, Victoria Ruffo obtuvo su papel protagónico en ‘La fiera’. Con este papel ganó en los Premios TVyNovelas en la categoría de ‘Mejor actriz joven’.

Desde ese momento la actriz mostró su gran versatilidad al darle vida a diversos personajes.

Victoria Ruffo, actriz. (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Algo que ha caracterizado la actuación de Victoria Ruffo es su facilidad para llorar, incluso ha protagonizado varios memes por el dramatismo que le da a sus personajes.

Victoria Ruffo ha participado en películas, melodramas y obras de teatro como:

Perro callejero

Al rojo vivo

Quiéreme siempre

En busca del paraíso

El hombre sin miedo

De pulquero a millonario

Una sota y un caballo

Esta chica es una fiera

Juana

Un hombre violento

Yo el ejecutor

Victoria

Simplemente María

Capricho

Pobre niña rica

Vivo por Elena

Abrázame muy fuerte

La madrastra

El huevo de Pascua

Victoria

En nombre del amor

Triunfo del amor

Corona de lágrimas

La malquerida

Las amazonas

Cita a ciegas

Corazón Guerrero

Corona de lágrimas 2

A lo largo de su trayectoria, Victoria Ruffo ha conseguido varios reconocimientos, consolidándose como una de las actrices más populares.

Estos han sido los romances de Victoria Ruffo, la actriz que no ha tenido suerte en el amor

A lo largo de su trayectoria, Victoria Ruffo ha sido vinculada sentimentalmente con algunos de sus compañeros de telenovelas.

En especial fue relacionada sentimentalmente con César Évora, pero los famosos no llevaron su relación al terreno personal.

“Aquí no ha habido ningún vínculo más allá del profesional y eso me he cansado de repetirlo. Y he hablado de mi familia, siempre hablo de mi familia, y de alguna manera siempre han querido vincularme con Victoria de manera sentimental. Y han inventado que tenemos una vida extramarital. Por favor, nada más lejos de la verdad”, declaró César Évora.

César Évora (Agencia México)

Luis Gatica mantuvo un noviazgo de 4 meses con Victoria Ruffo en la década de 1980, después de conocerse en las grabaciones de ‘La fiera’.

Victoria Ruffo ha llevado su vida amorosa de forma discreta, fue vinculada sentimentalmente con el periodista Ricardo Rocha, pero parece que su relación no terminó bien.

Rocha y Denise ya dejan atrás a López-Dóriga (internet)

Sin embargo su romance más sonado ha sido el que tuvo con Eugenio Derbez, padre de su primer hijo José Eduardo Derbez.

El romance entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez surgió cuando ella protagonizaba ‘Simplemente María’ y él trabajaba en el programa de comedia Anabel.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron en 1997, desde entonces han mantenido una mala relación.

A 26 años de separación, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez siguen protagonizando varias polémicas, desde una supuesta boda falsa, el presunto impago de la pensión alimenticia y sus polémicas declaraciones.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. (Agencia México)

Cuatro años después de haber terminado su relación con Derbez, Victoria Ruffo comenzó una nueva historia de amor con Omar Fayad.

Mientras Victoria Ruffo participaba en ‘Abrázame muy fuerte’ comenzó su romance. Un mes antes de cumplir un año de noviazgo, el político le entregó el anillo.

El 9 de marzo de 2001 Victoria Ruffo y Omar Fayad se casaron en la parroquia de San Agustín.

Victoria Ruffo y Omar Fayad se convirtieron en padres de Anuar y Victoria Fayad Ruffo el 11 de agosto de 2004.

Desde ese momento se convirtieron en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, hasta ahora que se dio a conocer que Victoria Ruffo y Omar Fayad se están divorciando.