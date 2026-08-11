David Faitelson reveló si entraría a La Casa de los Famosos México 2026, así como lo hizo Memo Schutz.

En entrevista con MVS Noticias, Rosa María Noguerón extendió la invitación a David Faitelson para que sea parte de La Casa de los Famosos México.

“Queda la invitación abierta para David y sin compromisos” David Faitelson

David Faitelson responde si estaría en La Casa de los Famosos México 2026

La estancia de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 abrió un camino de posibilidades para sus colegas, por lo que David Faitelson fue invitado a la siguiente edición.

“Sería maravilloso que en la quita temporada decidiera estar” Rosa María Noguerón

“No, muchas gracias”, respondió el crítico deportivo a la invitación de Rosa María Noguerón.

David Faitelson (Mexsport)

El conductor de deportes agradeció el interés de Rosa María Noguerón por reclutarlo, pero él no aceptó y acompañó su comentario con una risa nerviosa.

David Faitelson bromeó con que ya tenía varios proyectos que nunca realizaría, como la pelea con Cuauhtémoc Blanco y ahora ser parte de La Casa de los Famosos México 2026.

“Tengo emplazada la pelea con Cuauhtémoc y ahora Casa de los Famosos, ahí la llevo” David Faitelson

David Faitelson celebra que La Casa de los Famosos México 2026 “sea más humana”

Tras finalizar la entrevista con Rosa María Noguerón, David Faitelson expresó que notaba que la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se destacaba por ser más tranquila.

Considera que esta temporada no hay tantos escándalos y ya no se destaca por el morbo que generaban las peleas.

“Esta temporada de La Casa de los Famosos, yo he visto brevemente algunos segmentos de otras temporadas, yo creo que esta tiene un factor más inteligente, más una calidad humana que escándalos y morbo” David Faitelson

Incluso, el comentarista mencionó que Memo Schutz era ejemplo de la bondad que había en el reality: “Es una buena persona”.