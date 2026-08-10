La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió a su audiencia con la incorporación de El Exilio, una dinámica secreta que solo conoce el público y no los habitantes del reality.

Tras la eliminación de Ximena Herrera, la Jefa la trasladó a este espacio aislado donde ya se encontraba Mariana Ochoa.

En un cuarto con mínimas comodidades, ambas esperan la votación del público que decidirá quién regresa a la competencia el martes 11 de agosto, sin que sus compañeros sepan de esta posibilidad.

¿Qué es El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026? La dinámica por la que podrán volver al reality show

Una segunda eliminación en La Casa de los Famosos México 2026 llevó a Ximena Herrera a salir, pero sin saber que sería trasladada a El Exilio donde se encontró a Mariana Ochoa.

La explicación de la Jefa expuso que El Exilio es un sitio que pertenece a La Casa de los Famosos México 2026, aunque siempre se ha mantenido aislado de este espacio.

El Exilio consta de un pequeño cuarto donde no hay comodidades, apenas hay una cama individual, WC, pero no regadera, así como solo lo indispensable referente a alimentación y contacto con vegetación y fauna no controlada como cucarachas.

En este, se encuentran -hasta ahora- Mariana Ochoa y Ximena Herrera, que pese a que ya fueron eliminadas La Casa de los Famosos México 2026, podrán tener una segunda oportunidad de unirse al reality show.

Esto debido a que por votación del público, solo una de las dos podrá formar parte nuevamente de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 este martes 11 de agosto de 2026.

Hasta el momento, la Jefa no ha indicado si tendrán alguna dinámica o simplemente esperarán a obtener votos del público.

Cabe destacar que en La Casa de los Famosos México 2026 no saben que existe El Exilio, por lo que los habitantes no saben que alguna de sus compañeras volverá a la competencia.

¿Cómo ver El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026?

Al ser El Exilio, parte de La Casa de los Famosos México 2026, la Jefa también tendrá interacción con Mariana Ochoa y Ximena Herrera. Sumado a ello, podrán ser vistas 24/7.

Para ver El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026 podrá ser por ViX Premium, en una cámara especial que podrá ser localizada en el 24/7 del reality show.