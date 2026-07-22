Erik Rubín y sus excompañeros de Timbiriche desconocían la creación de la serie del grupo, ya que nadie les avisó.

ViX se encuentra desarrollando una serie que hablará de la trayectoria de Timbiriche y provisionalmente se llama “Rompecabezas”.

Ninguno de los integrantes de Timbiriche fueron informados sobre la serie, por lo que desconocen si usarán su imagen.

Erik Rubin desconocía que harán una serie de Timbiriche

Circulan en redes sociales supuestas imágenes de la serie de Timbiriche, la cual retratará la vida de sus integrantes.

Erik Rubín (Instagram/@erikrubin )

Erik Rubín confesó que no estaba enterado de este proyecto y tampoco le pidieron autorización para presuntamente usar su imagen.

“No nos avisaron y nosotros no tenemos nada que ver con la serie” Erik Rubín

El cantante menciona que él y sus excomapñeros son la verdadera imagen de Timbiriche, pero el nombre le pertenece a Televisa.

“No sé de qué se trata, no sé de qué va, tendrías que preguntarle a quien hace la serie”, mencionó Erik Rubí, quien sigue sorprendido por la creación de esta serie.

Erik Rubín dice que es raro que no los hayan tomado en cuenta, ya que ellos han trabajado toda su vida para desarrollar el concepto de Timbiriche.

Integrantes de Timbiriche consternó a sus integrantes

Mariana Garza compartió con los medios que no sabía que harían sobre la serie de Timbiriche y desconocen si usarán su nombre, ya que es marca registrada.

“No sé más que lo que ha salido. No se ni quiénes son los creativos” Mariana Garza

La actriz mencionó que espera ver la serie para dar su opinión y corroborar que hablan de su historia dentro del grupo o solo fue una inspiración.

Por otro lado Benny Ibarra tampoco sabe de qué va a tratar la serie de Timbiriche y al igual que sus compañeros, tiene curiosidad por saber la trama del proyecto.

“No tengo la más remota idea de qué va, espero que esté bien hecha, espero que esté bien actuada y sea una propuesta sensible de lo que es una banda emblemática en este país” Benny Ibarra

Los exintegrantes de Timbiriche no tienen intención de demandar a los creadores de la serie, ya que el nombre no les pertenece y probablemente e proyecto cambie sus nombres para no tener problemas legales.