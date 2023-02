The Last of Us y su capítulo 5 estrenado en HBO Max el pasado viernes 10 de febrero, siguen dando de qué hablar, pues ahora se ha revelado que es el mejor valorado hasta el momento.

Y es que de acuerdo con IMDb , el capítulo 5 de The Last of Us ha sido hasta el momento, el mejor calificado de la temporada; superando incluso a su episodio de estreno.

Si bien faltan solamente cuatro capítulos para que la primera temporada de The Last of Us termine, el episodio 5 ha sido el mejor valorado en HBO Max hasta el momento con 9.6.

Cabe recordar que capítulo tras capítulo, The Last of Us ha ido rompiendo récords al superar las calificaciones y valoraciones del anterior.

Exceptuando el capítulo 3 de The Last of Us que sufrió un review bombing de manera masiva tras presentar la historia de amor gay de Billy y Frank en HBO Max.

La calificación del capítulo 5 de The Last of Us superó al episodio estreno

Tal y como se ha revelado, el capítulo 5 de The Last of Us que presentó la historia de Henry y Sam, se ha convertido en el mejor valorado de la serie de HBO Max en IMDb.

Pues se ha colocado con un 9.6 de calificación, una valoración más alta que el capítulo estreno de The Last of Us que cuenta con un 9.2 en la misma plataforma.

Y se espera que los capítulos restantes de The Last of Us en HBO Max vayan superándose continuamente, comenzando con la reunión de Joel y Tommy.

No obstante, el capítulo 5 de The Last of Us, además de presentar la trágica historia de Sam y Henry con la que la audiencia ha empatizado, también ha presentado varios easter eggs del personaje de Ish.

Si bien este personaje solo es mencionado en los videojuegos de The Last of Us, su historia es bastante conmovedora y es una de las razones del porqué hay refugios en las alcantarillas.

De momento habrá que esperar hasta el próximo domingo para disfrutar en HBO Max del capítulo 6 de The Last of Us, ya en su horario normal y ver si se coloca como el mejor valorado después del 5.