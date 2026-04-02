Al parecer la reciente cancelación de concierto del cantante del regional mexicano, Christian Nodal en Tampico del 2 de abril estaría ligada a su boda por la iglesia con Ángela Aguilar.

Pues se dice que Nodal estaría concentrado en los planes de la boda con Ángela Aguilar, haciendo a un lado su compromisos profesionales por ahora.

En comunicado, se dio a conocer la cancelación del concierto de Nodal en Tampico del jueves 2 de abril, según los detalles fue por “logística del artista”, deslindándose los organizadores.

“Por motivos ajenos a la empresa JG Music, Herca Producciones, Expo Tampico y el Gobierno Municipal; esto debido a cuestiones de logística del artista”. Centro de Espectáculos de Tampico

Y pese a que no se ahondó en detalles, se dice que la cancelación del concierto de Nodal se debe a su próxima boda con Ángela Aguilar para mayo 2026, pues el cantante estaría concentrado en la planeación.

De hecho, el suegro de Nodal, el también cantante Pepe Aguilar estaría buscando la forma de vender la exclusiva del la unión religiosa de los cantantes.

Christian Nodal cancela concierto en Tampico del 2 de abril (Centro de Espectáculos de Tampico,)

Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría siendo negociada para vender su exclusiva

Según, el periodista Javier Ceriani, la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría siendo negociada para vender su exclusiva, en la que hasta Pepe Aguilar estaría promocionando.

La familia busca vender la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar en 5 millones de pesos, por lo que se dice ya están en conversaciones con Televisa, Univisión, Telemundo y TV Azteca.

“5 millones es lo que estarían pidiendo, supuestamente estarían en conversaciones con Televisa, Univisión, Telemundo, también está en la mira TV Azteca, recuerden que Paty Chapoy es muy amiga de Pepe Aguilar”. Javier Ceriani

Asimismo, la venta de la exclusiva de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sería para conseguir dinero, pues la familia Aguilar estaría en crisis económica, por lo que Pepe Aguilar es el más interesado para obtener algo de dinero y arreglar sus ranchos.