Julia Buruleva es una fotógrafa rusa que ha causado polémica por haber pintado al elefante Chanchal de rosa para una sesión de fotos “surrealista”, pero ¿qué más se sabe de ella?

Te compartimos todo lo que se sabe de Julia Buruleva con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Julia Buruleva es acusada de maltrato animal tras pintar a un elefante de rosa por una fotografía

¿Quién es Julia Buruleva?

Julia Buruleva es una artista de Rusia que se dedica a la fotografía conceptual, surrealista y experimental.

A menudo, Julia Buruleva crea su arte a través del cuerpo humano desnudo propio o ajeno, donde combina la fotografía con el performance de donde esté.

Julia Buruleva actualmente vive en Barcelona, España, aunque viaja por el mundo buscando inspiración.

Julia Buruleva, fotógrafa rusa. (Facebook/Julia Buruleva)

¿Qué edad tiene Julia Buruleva?

Se desconoce la edad de Julia Buruleva.

¿Quién es el esposo de Julia Buruleva?

Julia Buruleva si tiene esposa/esposo, pero se desconoce cuál es su nombre.

Julia Buruleva con su hija y su esposa/esposo. (Facebook/Julia Buruleva)

¿Qué signo zodiacal es Julia Buruleva?

Se desconoce el signo zodiacal de Julia Buruleva, pues no se conoce su día de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Julia Buruleva?

Julia Buruleva tiene una hija llamada Alenka.

Julia Buruleva con su hija. (Facebook/Julia Buruleva)

¿Qué estudió Julia Buruleva?

Julia Buruleva estudió fotografía en la Universidad Estatal y Centro Cultural de San Petersburgo.

¿En qué ha trabajado Julia Buruleva?

Julia Buruleva inició su carrera artística como fotógrafa de bodas, convirtiéndose en una de las mejores en su ramo.

Más tarde, Julia Buruleva creció su carrera como fotógrafa por lo que ahora se consolida como:

Artista visual con dirección artística

Fotógrafa comercial

Producción de video musicales

Fotografía de moda

Fotografía de arte conceptual

Julia Buruleva, fotógrafa rusa. (Facebook/Julia Buruleva)

Julia Buruleva es acusada de maltrato animal tras pintar a un elefante de rosa por una fotografía

La muerte del elefante Chanchal está causando indignación luego de que se viralizada que en noviembre de 2025, la fotógrafa Julia Buruleva decidió pintarlo de rosa para una sesión fotográfica.

Pese a que la muerte del elefante ocurrió en febrero de 2026, meses después de la sesión, el hecho ha causado polémica porque acusan a Julia Buruleva de maltrato animal.

Sin embargo, la fotógrafa rusa ha descartado que se le haya hecho daño a Chanchal, asegurando que la pintura que se usó fue orgánica y la misma que usan en Rajasthan, India para pintarlos en festivales.

Por otra parte, el dueño de Chanchal asegura que la muerte fue por causas naturales. Aunque en el pasado se ha visto envuelto en polémica por maltrato animal a otros de sus elefantes.

Actualmente, autoridades investigan si la muerte del elefante está relacionada con la sesión de fotos que la fotógrafa Julia Buruleva hizo en noviembre de 2025.