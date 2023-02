The Last of Us es una de las series que actualmente han dado mucho de que hablar, al ser la adaptación del videojuego original de Naughty Dog.

El tráiler del capítulo 4 de The Last of Us ya ha salido, lo cual ha hecho que muchos se pregunten a qué hora y cuándo se estrenará el capítulo de la nueva serie.

Cabe recordar que cada episodio de se estrena a través de HBO y HBO Max, por lo que el próximo capítulo de The Last of Us llegará la próxima semana.

Y es que tras el estreno del capítulo 3, muchos se quedaron con el corazón roto, esperando a que los próximos episodios salgan.

Pero tal y como advirtió el showrunner de la nueva serie de The Last of Us, Neil Druckman, el episodio 3 fue “el capítulo feliz” de toda la primera temporada.

¿De qué trata la serie de The Last of Us?

La nueva serie de The Last of Us está causando furor entre los usuarios y los fans, pues cabe recordar que la trama de la serie recapitula todo el primer videojuego de Naughty Dog que salió en 2013.

La historia de The Last of Us, tanto en el videojuego como en la serie de HBO Max, relata un futuro postapocalíptico en donde la humanidad fue casi diezmada por una pandemia.

Esta enfermedad se propagó gracias al hongo cordyceps que comenzó a infectar a todos los humanos, convirtiéndolos en una especie de zombies caníbales.

En un primer momento, nos muestran la historia de Joel (Pedro Pascal), su hija Sarah y su hermano Tommy, quienes presencian el inicio del apocalípsis.

Quienes sobrevivieron, 20 años después, se ubican en zonas de cuarentena custodiadas por militares en donde se hace de todo para sobrevivir, siendo uno de ellos Joel junto con una mujer llamada Tess.

Es aquí en donde conocen a Ellie (Bella Ramsey), quien podría ser la última esperanza para que la humanidad vuelva a ser lo que era, pues todo indica que ella ha nacido inmune a las mordidas de los infectados.

Pues cada vez que un infectado muerde a una persona sana , comienza a infectarse casi de inmediato; excepto Ellie, quien parece tener la cura en sus venas.

No te pierdas el próximo episodio de #TheLastOfUs para descubrir cuál es el mayor desafío en el camino de Joel y Ellie: los infectados o las personas. Todos los domingos en #HBO y @hbomaxla.



🇲🇽🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇨🇷: 8 PM

🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦: 9 PM

🇻🇪🇧🇴🇩🇴🇵🇷: 10 PM

🇦🇷🇨🇱🇺🇾🇵🇾: 11 PM pic.twitter.com/gxiFPINEuv — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) January 30, 2023

¿Cada cuánto sale un capítulo de The Last of Us?

The Last of Us se ha convertido en la gran adaptación del año por parte de HBO Max, pues ha gustado mucho a los fans que ya jugaron el videojuego.

Pues aseguran que la historia de The Last of Us en su nueva narrativa, es decir en su formato de serie, ha ampliado más la historia original de Joel y Ellie.

Cada uno de los capítulos de The Last of Us son semanales, es decir cada semana a la misma hora se estrena a través de la plataforma de HBO Max.

The Last of Us estrena un nuevo capítulo puntualmente a las 20:00 horas, tiempo Ciudad de México.

The Last of Us es renovada para una temporada 2, según confirmó HBO Max (HBO Max)

¿Cuántos episodios tiene de The Last of Us?

The Last of Us es una de las series de las cuales más se ha hablado cada semana, gracias a ser una de las adaptaciones de videojuegos más elogiadas hasta el momento.

Cada semana, The Last of Us estrena un capítulo a través de la plataforma de HBO Max, por lo que puntualmente, a las 8 pm hora Ciudad de México, sale uno nuevo.

Se sabe que The Last of Us tendrá un total de 9 episodios estrenados cada semana, siendo esta las fechas y duraciones de cada uno de los episodios:

Episodio 1 se estrenó el pasado 15 de enero de 2023 con 81 minutos de duración

Episodio 2 se estrenó el pasado 22 de enero de 2023 con 53 minutos de duración

Episodio 3 se estrenó el pasado 29 de enero de 2023 con 76 minutos de duración

Episodio 4 se estrenará el próximo 5 de febrero de 2023 con 46 minutos de duración

Episodio 5 se estrenará el próximo 12 de febrero de 2023 con 59 minutos de duración

Episodio 6 se estrenará el próximo 19 de febrero de 2023 con 59 minutos de duración

Episodio 7 se estrenará el próximo 26 de febrero de 2023 con 56 minutos de duración

Episodio 8 se estrenará el próximo 5 de marzo de 2023 con 51 minutos de duración

Episodio 9 se estrenará el próximo 12 de marzo de 2023 con 43 minutos de duración