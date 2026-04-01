Atlético de Madrid vs FC Barcelona juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 30 de LaLiga.

Pronóstico 3-2 a favor de los blaugranas en la cancha del Estadio Metropolitano. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 3-2 en la Jornada 30 de la LaLiga.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-3 FC Barcelona

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 30 de LaLiga.

Atlético de Madrid

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Navarro, Marín, Veiga y Pedraza

Mediocampistas: Buchanan, Parejo, Comesaña y Moleiro

Delanteros: Oluwaseyi y Ayoze

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde

Mediocampistas: Eric García y Pedri

Delanteros: Lamine, Raphinha, Rashford y Ferran

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga

Atlético de Madrid vs FC Barcelona juegan en la Jornada 30 de LaLiga: sábado 4 de abril, 13 horas en el Metropolitano, transmisión por SKY Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fase: Jornada 30

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

Robert Lewandowski, el delantero estrella del FC Barcelona. (Redes Sociales)

¿Cómo llega el FC Barcelona y Atlético de Madrid a la Jornada 30 de LaLiga?

El FC Barcelona llega a la Jornada 30 vs Atlético de Madrid como líder de LaLiga con 73 puntos, con el Real Madrid a cuatro unidades de distancia.

El Atlético de Madrid se mantiene en el cuarto lugar de LaLiga con 57 puntos, por lo que necesita ganar en casa para no salir de la zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.