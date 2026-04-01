Atlético de Madrid vs FC Barcelona juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 30 de LaLiga.
Pronóstico 3-2 a favor de los blaugranas en la cancha del Estadio Metropolitano. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 3-2 en la Jornada 30 de la LaLiga.
- Pronóstico: Atlético de Madrid 2-3 FC Barcelona
Real Madrid vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 30 de LaLiga.
Atlético de Madrid
- Portero: Luiz Júnior
- Defensas: Navarro, Marín, Veiga y Pedraza
- Mediocampistas: Buchanan, Parejo, Comesaña y Moleiro
- Delanteros: Oluwaseyi y Ayoze
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde
- Mediocampistas: Eric García y Pedri
- Delanteros: Lamine, Raphinha, Rashford y Ferran
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga
Atlético de Madrid vs FC Barcelona juegan en la Jornada 30 de LaLiga: sábado 4 de abril, 13 horas en el Metropolitano, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 30
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el FC Barcelona y Atlético de Madrid a la Jornada 30 de LaLiga?
El FC Barcelona llega a la Jornada 30 vs Atlético de Madrid como líder de LaLiga con 73 puntos, con el Real Madrid a cuatro unidades de distancia.
El Atlético de Madrid se mantiene en el cuarto lugar de LaLiga con 57 puntos, por lo que necesita ganar en casa para no salir de la zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.