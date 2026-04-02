Cruz Azul vs Pachuca juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 13 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Pachuca es empate 1-1 en la Jornada 13 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Pachuca

Cruz Azul vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Pachuca, que se jugará en la Jornada 13 de Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García

Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel y Alexei Domínguez

Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón

Cruz Azul vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 4 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs Pachuca

Fase: Jornada 13

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

José Paradela. jugador del Cruz Azul (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pachuca al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

Cruz Azul llega a la Jornada 13 de la Liga MX como sublíder general con 27 puntos.

Pachuca suma 22 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, por lo que necesita salir con puntos de la cancha de Cruz Azul para mantenerse en zona de clasificación.