Cruz Azul vs Pachuca juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 13 de Liga MX. Pronóstico 1-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Pachuca es empate 1-1 en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Pachuca
Cruz Azul vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Pachuca, que se jugará en la Jornada 13 de Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García
- Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel y Alexei Domínguez
- Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón
Cruz Azul vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Cruz Azul vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 4 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Pachuca
- Fase: Jornada 13
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y Pachuca al partido de la Jornada 13 de la Liga MX?
Cruz Azul llega a la Jornada 13 de la Liga MX como sublíder general con 27 puntos.
Pachuca suma 22 puntos en el quinto lugar de la Liga MX, por lo que necesita salir con puntos de la cancha de Cruz Azul para mantenerse en zona de clasificación.