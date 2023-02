Una de las series más exitosas hasta el momento, sin duda es The Last of Us de HBO Max que los usuarios y quienes jugaron el juego en 2013 han alabado pero, ¿y la historia de Ish?

Y es que tras la llegada del capítulo 5 el pasado viernes 10 de febrero, muchos de los que ya jugaron el videojuego de The Last of Us, se preguntan si es que la historia de Ish aparece o aparecerá más adelante.

Sin embargo, algunos aseguran que parte del capítulo 5 de The Last of Us en HBO Max, fue parte de un easter egg respecto a la historia de Ish pero, ¿quién es este personaje y cuál es su importancia?

¿Hubo un easter egg de la historia de Ish en la serie de The Last of Us de HBO?

Sin duda, uno de los episodios más tristes de la serie de The Last of Us ha sido el capítulo 5, en donde nos presentan la historia de Sam y Henry pero, ahora se preguntan si hubo un easter egg sobre Ish.

En el videojuego, Ish es uno de los personajes con una de las historias más tristes -según los usuarios-, del juego de The Last of Us.

Pues en el videojuego, durante la partida del escape de Pittsburg, hay varias notas que relatan la historia de Ish, quien fue uno de los sobrevivientes de la pandemia por Cordyceps en The Last of Us.

Y es que él decidió esconderse en el mar mientras las cosas se normalizaban pero, al quedarse sin provisiones y regresar, encuentra a toda la ciudad cambiada.

Es por eso que Ish en The Last of Us decidió esconderse debajo de las alcantarillas, tal y como revelan en el capítulo 5 que muchos hicieron lo mismo.

Posteriormente, las alcantarillas se convirtieron en una comunidad de hombres, mujeres y niños, como revelan en el capítulo 5 de la serie de The Last of Us en HBO Max.

¿La historia de Ish sale en la serie de The Last of Us de HBO Max? (Naughty Dog)

¿Qué pasó con Ish en el videojuego de The Last of Us?

Muchos de los seguidores de la serie, se han preguntado si es que la comunidad de las alcantarillas que presentan en el capítulo 5 de The Last of Us, es un easter egg respecto a la historia de Ish.

Pues al estar Joel, Ellie , Sam y Henry debajo de las alcantarillas, se dan cuenta que existió una comunidad donde protegían a los niños, como en la historia de Ish de The Last of Us.

Sin embargo, cabe recordar que la historia de Ish ocurre en el escape de Pittsburgh , mientras que el capítulo 5 de The Last of Us se desarrolla en Kansas City.

No obstante, durante el desarrollo de la historia de Ish en The Last of Us, su comunidad al final se vio rodeada de infectados y se decidió matar a todos antes de que estos llegaran a los niños.

Si bien algunos dicen que Ish fue quien se suicidó después de matar a los niños, otros aseguran que pudo escapar y no se supo más de él.

En la historia de Ish, también aparece Danny quien junto con él, se convirtieron en los líderes de la comunidad.

Y en el capítulo 5 de la serie de The Last of Us de HBO Max, se revela que existe el dibujo que aparece en el videojuego con la historia de Ish, en donde él y Danny están dibujados por un niño con uniformes de FEDRA .

Hasta el momento han sido los easter eggs que The Last of Us presenta en el capítulo 5 y no se sabe si es que adaptarán o no la historia de Ish, que si bien tampoco se presenta en el juego, se da el contexto mediante cartas al jugador.