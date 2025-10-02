Karina Torres sería una de las granjeras de La Granja ViP, el tan esperado reality show de TV Azteca.

En redes sociales se filtró el presunto elenco de La Granja VIP, programa que se transmitirá en Azteca Uno y Disney+ a partir del 12 de octubre.

Karina Torres en La Granja VIP

Pese a que Karina Torres rechazó ser parte de La Casa de los Famosos México 2025 porque no está preparada para un reality show ya que se pone en juego la reputación, La Perdida ingresaría a La Granja VIP.

De acuerdo con La Tía Sandra, usuaria de la red social X, Karina Torres es una de las granjeras de La Granja VIP.

Karina Torres (Instagram/@karina.torrea)

No obstante, La Perdida no será la carta fuerte del juego, a ella se le unen dos polémicas personalidades:

Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori.

Así como el elenco incluye a personalidades, actores e influencers que ya han participado en proyectos de TV Azteca. En total serán 16 participantes.

Sin embargo, hasta el momento, han sido revelados ocho. En los próximos días más nombres serán anunciados en Venga La Alegría.

Presunto elenco de La Granja VIP

Cabe mencionar que los participantes de La Granja VIP renunciarán a su estilo de vida y a los lujos para convertirse en unos verdaderos granjeros.

El elenco completo según la lista dada a conocer en redes sociales, queda de la siguiente manera: