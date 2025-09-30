A través de un comunicado, TV Azteca anunció la alianza estratégica que inició con TikTok a días del estreno de La Granja VIP.

En el escrito, la televisora del Ajusco definió este acuerdo como “el inicio de una relación a largo plazo”.

TV Azteca y TikTok se unen gracias a La Granja VIP

De acuerdo con el comunicado de TV Azteca, el propósito de esta alianza es el de “impulsar nuevas formas de contar historias”.

Por lo que se buscaría que los televidentes ahonden en la experiencia de La Granja VIP con ayuda de creadores de contenido de TikTok.

La Granja VIP (@lagranjavipmx)

La idea principal de esta alianza es que influencers vivan durante 24 horas lo que será La Granja VIP .

Siendo que cada uno de ellos irá reportando y hablando de su experiencia por medio de sus respectivas cuentas de TikTok.

“Gracias a esta alianza, el público podrá disfrutar de contenido exclusivo, formatos inéditos y experiencias digitales interactivas”, se lee en el escrito.

En resumen, la apuesta de TV Azteca es poder acercar la televisión a las redes sociales del momento como lo es TikTok.

Ya que de esta manera se vivirá un acercamiento diferente a lo que promete ser el nuevo reality show de la televisión, La Granja VIP.

Fans de La Granja VIP lanzan petición a TV Azteca tras alianza con TikTok

Dado que ahora creadores de contenido en TikTok estarán tan involucrados en TV Azteca por La Granja VIP, surgió una idea en redes.

Esto después de que en el reality por terminar de la competencia, el influencer de TikTok, Aaron Mercury, fuera eliminado a una semana de la gran final.

Fans no ocultaron su molestia en contra de la televisora, acusando fraude por parte de la producción.

Ahora fans se hicieron presentes en los comentarios del comunicado de TV Azteca para pedirles una oportunidad para Aaron Mercury.

“Lleven a Aaron, les va a levantar el rating” e “Inviten a Aaron Mercury”, fueron los comentarios más repetidos tras alianza de TV Azteca con TikTok.