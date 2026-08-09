La Casa de los Famosos 2026 sacó a flote el nombre de Adela Noriega, siendo Ernesto Laguardia quien dejó claro que sabe bien en dónde está la actriz retirada.

La participación que Adela Noriega tuvo como actriz fue en Fuego en la Sangre en 2008, una telenovela donde compartió los créditos principales con Eduardo Yañez.

Ernesto Laguardia evidencia saber en dónde está Adela Noriega en plática de La Casa de los Famosos 2026

La participación de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos 2026 no solo lo ha puesto en el ojo público nuevamente, sino que también han recordado en multitud de ocasiones su más famosa telenovela ‘Quinceañera’.

En aparente ignorancia sobre la carrera de Laguardia, el actor Moisés Peñaloza le preguntó si conocía a Adela Noriega, lo que el también conductor confirmó compartiendo la gran persona que es.

Directamente fue que Moisés Peñaloza cuestionó a Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos 2026 si Adela Noriega estaba viviendo en Estados Unidos tras su retiro, situación que este rechazó.

Incluso, hizo hincapié en que sí estuvo en contacto con Adela Noriega “por mucho tiempo”, pero actualmente ya estarían distanciados.

“Moisés Peñaloza: ¿Tú la conociste [a Adela Noriega]? Ernesto Laguardia: Sí claro Moisés Peñaloza: ¿Se retiró ya? Ernesto Laguardia: Sí Moisés Peñaloza: ¿Pero ya no tienes contacto con ella? Ernesto Laguardia: Mucho tiempo lo tuve, pero [inaudible] Moisés Peñaloza: ¿Está en Estados Unidos, no? Ernesto Laguardia: No, en México”. Conversación entre Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza.

Antes de los comentarios de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos 2026, se decía que Adela Noriega vivía en Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, el saber qué ha sido de la vida de la actriz después de su retiro, siempre ha levantado especulaciones porque además su vida también dejó de ser pública.

Ante el deseo de que Adela Noriega vuelva a la actuación, estaría el convencimiento de la productora Carla Estrada, quien le dio cinco protagonismos a la actriz.