El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto al cantante mexicano Cristian Castro los días 10, 11, 14 y 15 de agosto.

A continuación te dejaremos todo lo que debes saber de los horarios en los que terminan los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora de inicio de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de 10:30 de la noche

Cristian Castro en Auditorio Nacional (Cristian Castro )

Cristian Castro con Desde el Corazón Tour 2026 en el Auditorio Nacional

Los días 10, 11, 14 y 15 de agosto se presenta en concierto Cristian Castro con Desde el Corazón Tour 2026 en el Auditorio Nacional.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.