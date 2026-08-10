La segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 metió una estrategia más al juego, pues Mariana Ochoa o Ximena Herrera podrían regresar al reality show.

Pese a que el público decidió eliminar a las dos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, una de ellas podrá tener la oportunidad de volver a seguir compitiendo.

Mariana Ochoa o Ximena Herrera podrían volver a La Casa de los Famosos México 2026 tras su eliminación

Las primeras dos eliminadas de La Casa de los Famosos México 2026 fueron las primeras en vivir El Exilio que la Jefa tiene para el reality show y que les dará la oportunidad de regresar a concursar.

Tras la eliminación de Ximena Herrera, la actriz ni siquiera llegó al foro de televisión, sino que fue trasladada de forma inmediata a El Exilio en donde ya se encontraba Mariana Ochoa.

Sin embargo, fue minutos después que la conductora Galilea Montijo les informó a Mariana Ochoa y Ximena Herrera que estaban en El Exilio y que el martes 11 de agosto de 2026 una de ella regresaría a La Casa de los Famosos México 2026 por decisión del público.

Aunque ambas dijeron que les gustaría volver al reality show, Galilea Montijo dejó claro que esto se decidirá por el público y que podrán ser vigiladas en el 24/7 por ViX.

Por otra parte, en la post gala Wendy Guevara informó que El Exilio es austero porque las famosas no ingresaron con sus maletas y tendrán que usar ropa de un baúl. Además de que tampoco tiene baño.