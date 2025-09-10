En redes sociales ya hay especulaciones sobre quién es la tercera confirmada de La Granja VIP.

Por lo que aquí te compartimos lo que sospecha el público sobre la tercera confirmada de La Granja VIP.

¿Quién es la tercera confirmada de La Granja VIP?

En redes sociales, el público ya comenzó a sospechar quién es la tercera confirmada de La Granja VIP.

Y aunque aún no hay información oficial, los internautas aseguran que todo indicaría que la tercera confirmada de La Granja VIP será:

Araceli Ordaz ‘Gomita’, de 31 años de edad

“Extrovertida, divertida y ocurrente” , señala el tráiler de la próxima revelación del reality show de TV Azteca en ‘Venga la Alegría’ el próximo jueves 11 de septiembre.

Las pistas que se habrían dado sobre la tercera participante son un largo cabello negro, así como un look sensual de vaquera.

Gomita (Gomita Instagram @gomitaoficial123)

Otras de las especulaciones de los internautas indicarían que la tercera confirmada de La Granja VIP es la creadora de contenido Kim Shantal -de 31 años de edad-.

Pues durante un momento en el video se alcanzan a ver los tatuajes en su mano que tanto la representan; sin embargo, cabe recordar que Gomita también tiene algunos diseños en el brazo.

Por su parte, ninguna de las dos probables participantes confirmadas de La Granja VIP ha hecho declaraciones o publicaciones que confirmen o nieguen esta posibilidad.

Kim Shantal (Kim Shantal Instagram @kimshantal)

¿Quienes son los confirmados de La Granja VIP?

El próximo 12 de octubre de este 2025 se estrenará La Granja VIP, un reality de resistencia donde los famosos mostrarán sus habilidades para el campo.

Y hasta el momento, la lista de participantes confirmados de La Granja VIP incluye a:

Jawy Méndez, de 36 años de edad

Alfredo Adame, de 67 años de edad

La identidad de la tercera participante confirmada de La Granja VIP se dará a conocer en el programa ‘Venga la Alegría’ del próximo jueves 11 de septiembre.