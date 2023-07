Paul Stanley, de 37 años de edad, “es otro” desde que salió de La Casa de los Famosos México, reveló su novia Joely Bernat.

La expulsión de Paul Stanley de La Casa de los Famosos México ha sido una de las que más han resentido los habitantes; pues a pesar de los teams, él hizo amistad con todos.

Lo bueno de todo es que ahora Paul Stanley ya está “feliz” en su casa, junto a sus seres queridos, han dicho sus excompañeros de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, la realidad es otra, según su novia Joely Bernat, quien dice haber recibido a un Paul Stanley muy distinto al que ingresó un mes atrás a La Casa de los Famosos México.

En redes sociales, Joely Bernat compartió un video donde reveló que luego de su salida de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley seguía sin regresar a su casa.

Pues Paul Stanley ún tenía compromisos que cumplir con el reality show:

“Buenos días, ¿cómo están todos? Oigan, muchos me comentan, ‘ay, qué bueno que [Paul Stanley ya] esté en casa’. No, la verdad todavía no ha llegado a casa, por contrato deben de quedarse en un hotel la primera noche...”

Joely Bernat