La polémica entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora llegó a su fin, pues apenas unos días después de que la periodista abandonara el programa de Malas Lenguas entre lágrimas al asegurar que se había sentido humillada, ambos protagonizaron un reencuentro en directo que dejó claro que seguirán trabajando juntos en el programa de RTVE.

Durante su regreso, Marta Gómez Montero explicó que volvió al espacio “tranquila” y reconoció que su salida fue consecuencia de un impulso provocado por la tensión del momento.

La colaboradora defendió que todos pueden equivocarse y subrayó la importancia de mantener el respeto entre compañeros y hacia la audiencia.

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora hacen las paces tras polémica en Malas Lenguas; así fue su esperado reencuentro

En el programa, Jesús Cintora reiteró sus disculpas públicas y privadas, mientras que Marta Gómez Montero confirmó que ambas partes habían hablado tras el incidente.

La periodista agradeció también el respaldo recibido por parte del presidente de RTVE, José Pablo López, quien intervino para mostrar su apoyo y lamentar lo ocurrido.

El conductor dejó claro que el regreso de la colaboradora ya estaba previsto y negó que se tratara de una estrategia para generar audiencia. Por su parte, Marta Gómez Montero afirmó que continuará colaborando en Malas Lenguas porque su prioridad sigue siendo ejercer el periodismo con profesionalidad y respeto.

Ambos coincidieron en que el episodio quedó atrás y que seguirán compartiendo mesa de análisis, sellando así las paces después de una de las mayores polémicas recientes de RTVE.