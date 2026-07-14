Universal presentó el primer tráiler de Crystal Lake, serie producida por A24 que servirá como precuela de la saga de Viernes 13.

Crystal Lake mostrará el origen de la maldición alrededor de Jason y su mamá, así como lo que sucedió con toda la comunidad alrededor del Lago donde suceden los asesinatos.

¿De qué trata Crystal Lake?

De acuerdo con el tráiler de Crystal Lake, la historia nos ubicará un año después de que Jason Voorhees se ahoga en el lago que le da nombre a la serie de Viernes 13.

Tras este trauma, la mamá de Jason, Pam Voorhees, se sume en un profundo dolor, el cual aumenta cuando un par de investigadores quieren saber más de su pasado.

Esto desencadena una ola de asesinatos que poco a poco se comienzan a extender en las noticias, lo que hace pensar a los ciudadanos de Estados Unidos que hay una maldición en el lugar.

Como lo muestra el tráiler, Crystal Lake abordará el origen de Pam Voorhees, la mamá de Jason, que era la asesina original del lago en la primera película de Viernes 13.

Aquí conoceremos todo acerca de su historia, así como lo que hay detrás del nacimiento y la muerte de Jason.

¿Cuándo se estrena Crystal Lake?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno de Crystal Lake, la serie precuela de Viernes 13, aunque se espera que esté disponible a finales de 2026.

El estreno de Crystal Lake en México será a través de la plataforma Universal+, que pertenece al mencionado estudio de cine.

Si bien Paramount es dueña de la franquicia de Viernes 13, para el caso de Crystal Lake se cedieron los derechos de explotación a A24 y Universal.