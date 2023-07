Desde hace unas semanas se dijo que Wendy Guevara, la miembro de Las Perdidas, saldría de La Casa de los Famosos México por decisión propia y sería algo pactado.

Y es que Wendy Guevara -de 29 años de edad-, no estaría dispuesta a romper esta promesa con los ejecutivos, debido a lo que recibiría a cambio de su salida voluntaria.

Te compartimos el jugoso cambio que Wendy Guevara se llevaría a casa por seguir lo prometido en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara está triunfando en La Casa de los Famosos México y muchos creen que esto la llevará a ser la ganadora, pero se habla de un pacto que no podría romper.

La famosa lista de eliminados de La Casa de los Famosos México, revelaba que Wendy Guevara saldría luego de Nicola Porcella -de 35 años de edad-, por su propia voluntad.

Según información de María de ‘Farándula y más’, la miembro de Las Perdidas sí seguirá con lo pactado, pues a cambio recibirá un jugoso premio:

Se cree que bajo el argumento de ir tras el amor de Nicola Porcella, pues ella confía en que sí puede lograr algo con el peruano.

Y si se sigue la lista, Wendy Guevara sería la novena en salir, aunque por voluntad propia, pues es más que claro que sus fans siempre la salvaría de las eliminaciones.

Pues hasta se dice que la productora de La Casa de los Famosos México no aceptará que Wendy Guevara gane, pues los televidentes no están demasiado convencidos con su orientación sexual.

Hasta el momento, Wendy Guevara es la única integrante de La Casa de los Famosos México, que no ha sido nominada.

Se dice que Wendy Guevara está en todas las posibilidades de ganar La Casa de los Famosos México, aunque ya se tiene planeado que salga por voluntad propia.

Y es que en varias ocasiones, la influencer trans ha dado un vistazo de que sí podría darse su salida de esa forma, pues habla de su anhelo de salir por un tiempo y luego volver.

Debido a que el 12 de agosto, Wendy Guevara cumple años, ha compartido con sus compañeros que no le gustaría estar en el reality show para festejarlo.

Asimismo, dice que quiere pedirle permiso a la Jefa para salir y luego volver.

Sin embargo, lo más reciente fue del fin de semana, donde Wendy Guevara agradece a sus fans por el apoyo y a las personas que la están conociendo a través del reality show.

“Para mí esto es una experiencia chingona y me llevo lo mejor, no me estoy despidiendo, pero en cualquier momento podemos salir nominados y poder salirnos y todo, pero yo me llevo personas que he conocido chingonas”.

Wendy Guevara, influencer.