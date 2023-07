Paul Stanley vuelve a Hoy y revela quién quiere que gane La Casa de los Famosos México, ¿será que en el fondo es Team Infierno?

El domingo 9 de julio, Paul Stanley se convirtió en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México, en medio de rumores que era el protegido de la producción.

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley -de 37 años de edad- regresó al programa Hoy en donde tuvo un gran recibimiento por parte de sus compañeros.

Paul Stanley confesó cómo fue su paso por La Casa de los Famosos México e incluso reveló que ya tenía claro quién quería que ganará el reality.

Este martes 11 julio, Paul Stanley regresó al programa Hoy luego de que permaneció cinco semanas en La Casa de los Famosos México.

Pese a que se creía que Paul Stanley podría llegar a la final porque contaba con el apoyo del programa Hoy, al final terminó siendo eliminado de La Casa de los Famosos México.

En medio de rumores de que Paul Stanley había sido favorecido por la producción, Paul Stanley regresó al programa Hoy y se mostró muy contento de estar con sus compañeros.

Luego de estar 36 días encerrado, Paul Stanley apareció en Hoy en un lujoso auto deportivo rojo, mientras que sus compañeros ya lo estaban esperando.

Al verlo no dudaron en abrazarlo, mientras que Paul Stanley se mostró muy feliz de poder estar de regreso con sus compañeros.

Martha Figueroa bromeó con el hecho de que los tuvo que haber llevado para hacerle montón “a los otros”.

Paul Stanley de inmediato señaló que si necesitaban montón porque andaban muy “locochones”.

Andrea Legarreta reafirmó su cariño para Paul Stanley y señaló que era un día para festejar que ya se encontraba con ellos.

A dos días de haber salido de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley se mostró muy agradecido por el apoyo que recibió por parte de sus seres queridos.

Paul Stanley señaló que se quiere querido, amado y correspondido luego de los mensajes de cariño que ha recibido y se dijo impresionado por todo lo que se ha generado.

“No saben cómo me siento tan querido, tan amado, tan correspondido por todos los mensajes que me han mandado. Como dices (Gali), independientemente del éxito que es este programa, gracias a Dios fuimos parte de esto. Gracias a todos, estoy impresionado por todas las muestras de cariño y la verdad los extrañé mucho, no saben lo que es estar anexado”

Paul Stanley