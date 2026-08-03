La primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a revivir la teoría de todas las temporadas del reality show, pues nuevamente fue una mujer quien salió del programa.

En las cuatro temporadas de La Casa de los Famosos México las eliminadas han sido mujeres. Además de que el color de sus vestidos es otra casualidad que comparten.

Solo mujeres han sido las primeras eliminadas de La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, más que sorprender este hecho, lo fue el que nuevamente sea una mujer quien saliera.

Aunque en las nominaciones habían tres hombres, la salida de Mariana Ochoa nuevamente aportó a la teoría de que la primera eliminada de La Casa de los Famosos México debe ser mujer ‘por ley’.

Y es que en las tres temporadas anteriores, ocurrió exactamente lo mismo con estas eliminadas:

Marie Claire Harp: La Casa de los Famosos México 2023

Paola Durante: La Casa de los Famosos México 2024

Olivia Collins: La Casa de los Famosos México 2025

Las primeras eliminadas de La Casa de los Famosos México coinciden en el color de sus vestidos

Además de que las primeras eliminadas de La Casa de los Famosos México son mujeres, también coinciden en el color de sus vestidos. ¿serán de la mala suerte?