Luego del final de La Casa de los Famosos México, los fans del reality show estaban impacientes por el estreno de La Casa: El after.

Un especial con los mejores momentos de La Casa de los Famosos México donde los habitantes reingresaron a las instalaciones a recordar.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- fue la invitada de honor de La Casa: El after, además de la protagonista de la mayoría de las secciones.

La Casa: El after está disponible en ViX+, con una duración de 48 minutos y conducido por Mauricio Garza y Joanna Vega-Biestro.

La dinámica de La Casa: El after se trató de recordar los mejores momentos de La Casa de los Famosos México.

Desde bromas entre equipos, hasta las peleas más recordadas de los habitantes.

Wendy Guevara se ganó al público con su programa “Resulta y Resalta” en La Casa de los Famosos México.

Mismo que relució en el especial La Casa: El after por lo incómodo que fue el encuentro con Sergio Mayer.

Cuando la influencer le cuestionó a Sergio Mayer -de 57 años de edad- cómo era vivir bajo la sombra de Luis Miguel.

Bárbara Torres -de 52 años de edad- se enfrentó a Jorge Losa luego de que este la pusiera en riesgo de eliminación.

Cuando Bárbara Torres supo que Jorge Losa -de 33 años de edad- no la salvó en la nominación, la actriz le reclamó cara a cara.

La Casa: El after revivió la fuerte discusión entre Bárbara Torres y Jorge Losa cuando ella ya se sabía fuera de la competencia.

“Me dijiste una cosa, me hiciste otra. Me pusiste así para que me saquen, evidentemente me van a sacar. Si sos tan machín de mandarme a los dos cabrones que tienen un team atrás y estoy yo sola…”

Bárbara Torres a Jorge Losa