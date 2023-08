La Casa de los Famosos México ya terminó, pero las entrevistas con los finalistas no y ahora, Wendy Guevara y Nicola Porcella se sinceran sobre cómo su relación los ayudó a soportar el encierro.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda -57 años- para su canal de YouTube, entrevistó a tres de los finalistas de La Casa de los Famosos México:

Entre las cosas que se revelaron con Mara Patricia Castañeda y la experiencia de los tres integrantes dentro de La Casa de los Famosos México, se habló sobre la relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Nicola Porcella y Wendy Guevara aseguran que su relación los ayudó a soportar La Casa de los Famosos México

Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio concedieron una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde relataron su experiencia en La Casa de los Famosos México.

Y como era de esperarse, se tocó el tema de la relación que existe entre Nicola Porcella y Wendy Guevara que surgió tras su convivencia en La Casa de los Famosos México.

En donde tanto Wendy Guevara como Nicola Porcella se sinceraron y revelaron que su relación los ayudó a soportar el encierro de La Casa de los Famosos México.

“La verdad se lo dije, si yo no hubiera tenido está relación con Wendy, yo no hubiera aguantado todo el tiempo en la casa” Nicola Porcella

Asimismo, Nicola Porcella aseguró que la risa y la diversión era lo que los mantenía en La Casa de los Famosos México.

Aunque eso sí, Wendy Guevara confesó que muchas veces ya no tenía ganas de jugar con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México, pues a veces se sentía estresada.

Wendy Guevara reveló también que de no ser por Nicola Porcella, no se le hubiera pasado el tiempo en La Casa de los Famosos México

Después de que Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio estuvieran con Mara Patricia Castañeda para una entrevista, la influencer realizó un en vivo para todos sus seguidores.

Y al igual que Nicola Porcella, Wendy Guevara reveló que el peruano fue de mucho apoyo para ella durante su estancia en La Casa de los Famosos México.

Pues de no ser por Nicola Porcella, Wendy Guevara confesó que no se le hubiera pasado el tiempo rápido de no haber sido por el locutor.

“Nos divertimos mucho, si no hubiera sido por Nico no se me hubiera pasado el tiempo. Que bueno que no sacaron a Nico” Wendy Guevara