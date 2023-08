Apio Quijano prometió que vendería el carro que se ganó en la primera prueba de La Casa de los Famosos México y repartiría el dinero entre los habitantes, pero ya se echó para atrás.

Aunque la propia Bárbara Torres -de 52 años de edad- al salir de La Casa de los Famosos México, le cantó su parte del dinero a Apio Quijano, él ya dejó claro que el trato no se cumplirá.

En un en vivo que hizo en su cuenta de TikTok, Apio Quijano -de 46 años de edad- detalló el motivo por el que el dinero de la venta del auto no podrá ser repartido, pese a que él quiere cumplir con su palabra, asegura.

Apio Quijano no se ha olvidado de lo que prometió en el primer reto de La Casa de los Famosos México, pues está muy consciente de que debe repartir el dinero del carro.

Por si no recuerdas, en la primera prueba del reality show que llevaría como premio un carro, el cantante llegó a un acuerdo con los habitantes que aún resistían; él vendería el carro y repartiría el dinero en partes iguales.

Sin embargo, en un en vivo que hizo el 15 de agosto por TikTok, compartió que aunque no le guste, no podrá cumplir con su palabra por un motivo que le dio la producción de La Casa de los Famosos México.

Apio Quijano se encontraba en el dilema de sí repartir el dinero o no, y entre la plática con sus amigos, detalló que la producción de La Casa de los Famosos México, le dijo que eso no se podía hacer.

Al igual que pasó con el premio del finalista, donde La Jefa dijo, que el dinero solo era para el ganador, lo mismo le aplicó a Apio Quijano con el carro.

“La producción ya me dijeron que no puedo repartir, ya me dijeron que no puedo repartir lo del coche”.

Apio Quijano, cantante.