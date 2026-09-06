La noche del sábado 5 de septiembre de 2026, ocurrió una explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, que dejó como saldo 9 muertos y varios lesionados, según información preliminar.

Entre los heridos se reportan menores de edad; en tanto, las autoridades siguen investigando el origen de la explosión en medio de las la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá.

Explosión en Temascalcingo: cerca 24 lesionados entre ellos menores de edad

Tras la fuerte detonación en Temascalcingo, servicios de emergencia acudieron al sitio a atender a los lesionados, que por el momento suman 24 personas; entre ellas, 4 menores de edad.

Debido a la emergencia se solicitó el apoyo de municipios aledaños, entre los que apoyaron destacan:

Atacomulco

El Oro

Ixtlahuaca

Lista de lesionados por explosión en Temascalcingo (Especial)

Reportan 9 muertos y 24 lesionados tras explosión en Temascalcingo

De acuerdo con el director de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, la pirotecnia que provocó la explosión era guardada en una habitación donde el techo colapsó tras el estallido.

Lo que aplastó a las personas que se encontraban en el lugar, generando un saldo de 9 muertos y 24 heridos hasta el momento.

Por ahora, se desconoce el estado de salud de los heridos, así como de los 4 menores de edad reportados como lesionados.

De entre la cifra de decesos, 8 murieron en el lugar, mientras que uno falleció mientras era trasladado en el Hospital General de Atlacomulco .

Por estos hechos, Protección Civil del Estado de México informó la noche del sábado pasado que servicios como:

Unidades Municipales de Protección Civil

Bomberos de la región

Servicio de Urgencias del Estado de México

Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal

Fueron las encargadas en atender la emergencia de primera mano, así como ayudar a los lesionados que fueron trasladados a diferentes nosocomios cercanos.