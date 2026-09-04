La batalla legal entre Edgar Oceransky y Anhelé Sánchez sumó un nuevo capítulo después de que un tribunal federal rechazara el amparo promovido por el cantautor mexicano.

Con esta resolución, se mantiene firme la sentencia que revocó la condena previamente impuesta a Anhelé Sánchez por daño moral, en un caso que surgió tras denuncias públicas relacionadas con presunta violencia sexual y conductas inapropiadas.

La decisión judicial también ha sido interpretada como un precedente en materia de libertad de expresión, perspectiva de género y acceso a la justicia para las mujeres.

Edgar Oceransky pierde amparo y llega a su fin el caso contra Anhelé Sánchez

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, negó por unanimidad el amparo solicitado por el cantante Edgar Oceransky contra el caso de Anhelé Sánchez.

La decisión mantiene vigente la resolución de septiembre de 2024, cuando la Primera Sala Civil revocó, tras la apelación de Anhelé Sánchez, el fallo que inicialmente la había condenado.

Con la negativa del amparo promovido por Edgar Oceransky, las magistradas determinaron que el expediente de daño moral por acusaciones previas de violencia sexual y pederastia, sea archivado una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Anhelé Sánchez pide romper el silencio por la violencia contra las mujeres

Anhelé Sánchez relató que en marzo de 2022 denunció públicamente violencia sexual y difundió videos donde Edgar Oceransky hablaba sobre su gusto por menores.

En 2023, Anhelé Sánchez informó que recibió una demanda por 4 millones de pesos por daño moral, luego de aquellas publicaciones realizadas en redes sociales.

Anhelé Sánchez (Instagram | @anheleanhelar)

En marzo de 2024, la primera instancia la condenó a disculparse públicamente y cubrir el proceso psicológico de Oceransky; meses después, esa sentencia fue revocada.

Anhelé Sánchez explicó que esa resolución reconoció afectaciones al derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, además de considerar la perspectiva de género.

La sentencia también señaló que ambas partes dijeron haberse conocido cuando Sánchez era menor, circunstancia que colocaba a Oceransky en una posición de poder.

Para Anhelé Sánchez, el recorrido judicial evidenció dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar abusos y recurrir a mecanismos extrajurisdiccionales cuando faltan procesos eficaces.

Tras la negativa definitiva del amparo de Edgar Oceransky, Anhelé Sánchez sostuvo que contar públicamente sus historias puede contribuir a combatir la violencia de género y llamó a las mujeres víctimas a no callar.