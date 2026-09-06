Toluca vs Rayados disputan la Final de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey el domingo 6 de septiembre.

Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs Rayados es victoria 3-2 de Monterrey en la Final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-3 Rayados

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la Final de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Rayados en la Final de la Leagues Cup 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez

Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price

Toluca derrotó al Austin FC y clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi

Delantero: Hugo Cuypers

Rayados eliminó al América en la Leagues Cup 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Hora y canal de la Final Toluca vs Rayados en la Leagues Cup 2026

Toluca vs Rayados juegan la Final de la Leagues Cup 2026: domingo 6 de septiembre, 19:10 horas, transmisión por Apple TV.