Toluca vs Rayados disputan la Final de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey el domingo 6 de septiembre.

Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs Rayados es victoria 3-2 de Monterrey en la Final de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-3 Rayados

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la Final de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Rayados en la Final de la Leagues Cup 2026.

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez
  • Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
Toluca derrota a Austin FC y clasifica a las semifinales de la Leagues Cup 2026.
Toluca derrotó al Austin FC y clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Rayados

  • Portero: Esteban Andrada
  • Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi
  • Delantero: Hugo Cuypers
Rayados elimina al América y logra su pase a la final de la Leagues Cup 2026.
Rayados eliminó al América en la Leagues Cup 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Hora y canal de la Final Toluca vs Rayados en la Leagues Cup 2026

Toluca vs Rayados juegan la Final de la Leagues Cup 2026: domingo 6 de septiembre, 19:10 horas, transmisión por Apple TV.

  • Partido: Toluca vs Rayados
  • Fase: Final
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Shell Energy Stadium
  • Transmisión: Apple TV