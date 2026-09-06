Toluca vs Rayados disputan la Final de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey el domingo 6 de septiembre.
Toluca vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Toluca vs Rayados es victoria 3-2 de Monterrey en la Final de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Toluca 2-3 Rayados
Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones de la Final de la Leagues Cup 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Rayados en la Final de la Leagues Cup 2026.
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez
- Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi
- Delantero: Hugo Cuypers
Hora y canal de la Final Toluca vs Rayados en la Leagues Cup 2026
Toluca vs Rayados juegan la Final de la Leagues Cup 2026: domingo 6 de septiembre, 19:10 horas, transmisión por Apple TV.
- Partido: Toluca vs Rayados
- Fase: Final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV