¿La Jefa se burló de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 durante la prueba sabatina?

La polémica se desató durante la dinámica denominada 'Botana con Chile’, que resultó tan difícil que ni los habitantes más atléticos pudieron completarla con facilidad.

La situación provocó que Abelito explotara, enojo que los internautas respaldaron, acusando a La Casa de los Famosos México 2025 de falta de inclusión.

La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

Dinámica sabatina en La Casa de los Famosos México 2025 provoca reclamos de los habitantes a La Jefa: “¿De qué se ríe?”

La dinámica ‘Botana con Chile’ consistió en transportar chiles sobre una carretilla con un plato amarrado, sobre un camino con obstáculos.

La dificultad del juego provocó provocó que incluso habitantes como Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury no lograran llegar a la mitad de la prueba sin fallas.

La situación provocó que los habitantes que esperaban su turno llegaran a carcajearse de las fallas de sus compañeros e incluso le cuestionaran constantemente a La Jefa si la dinámica había sido probada.

De acuerdo con el diario Milenio, durante la transmisión en vivo también se pudo escuchar a La Jefa riéndose de la situación, por lo que los habitantes le dieron de forma sarcástica, frases como: “¿De qué se ríe?” y “No es gracioso”.

Quien sí se molestó en serio fue Abel Sáenz ‘Abelito’, pues la dinámica no consideró sus condiciones físicas y lo pusieron a competir con una carretilla demasiado pesada para él.

De hecho, el propio influencer se quejó constantemente de esta situación, sin que La Jefa pareciera hacerle caso.

La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

¿Abelito exageró su enojo por la dinámica sabatina en La Casa de los Famosos México 2025?

En redes sociales, los internautas expresaron su apoyo a Abelito, afirmando que tenía razón en enojarse.

Y es que, consideraron que con una carretilla tan grande, la dinámica, de por sí difícil para Abelito, fue mucho más complicada para él.

Asimismo, señalaron que el camino por el que debía pasar la carretilla tampoco fue pensado para el tamaño de abelito, pues mientras sus compañeros lograron recorrerlo sin problemas, colocando los pies en cada orilla, abelito tuvo que caminar por enmedio, mojándose los pies y exponiéndose a un resfriado.