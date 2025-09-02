La Granja VIP, el reality show más esperado de TV Azteca, sigue calentando motores rumbo a su estreno en octubre.

En ese marco, el programa Venga la Alegría anunció que el martes 2 de septiembre hará una gran revelación.

¿Qué revelaciones se harán en Venga la Alegría sobre La Granja VIP?

Fue el conductor Kike Mayagoitia, de 39 años de edad, quien adelantó que habrá sorpresas en Venga la Alegría sobre La Granja VIP.

La noticia tiene a los amantes de los reality shows intentando adivinar qué anuncio se dará sobre La Granja VIP el martes 2 de septiembre.

Y es que, hace unos días, durante la presentación de Mallezaa como la host digital de La Granja VIP, en Venga la Alegría se reveló que son 16 los integrantes del elenco.

Adal Ramones y Mallezaa ya están confirmados como parte de los conductores, pero falta que se revelen a los participantes.

Por lo que se presume que el gran anuncio que se hará en Venga la Alegría tiene que ver con ese asunto.

¿La Granja VIP presentará a sus primeros participantes en Venga la Alegría?

Se presume que el martes 2 de septiembre podría revelarse a uno o varios integrantes de La Granja VIP .

Mientras se confirma o echa por tierra esta teoría, en redes sociales sigue circulando una lista con los posibles participantes de La Granja VIP: