El nombre de Sabrina Sabrok ha vuelto a resonar con fuerza tras darse a conocer que estaría por volver a la televisión con La Granja VIP.

La noticia ha encendido las redes, donde muchos se preguntan quién es Sabrina Sabrok, la polémica cantante y actriz que llegaría a TV Azteca.

¿Quién es Sabrina Sabrok?

Lorena Fabiana Colotta​, mejor conocida como Sabrina Sabrok, es una cantante, actriz, modelo y presentadora originaria de Buenos Aires, Argentina.

Su estilo irreverente, escándalos personales y sus cirugías extremas, han convertido a Sabrina Sabrok en uno de los personajes más polémicos de la televisión.

Sabrina Sabrok (Sabrina Sabrok Instagram @sabrinasabrokreal)

¿Qué edad tiene Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok nació el 4 de marzo de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sabrina Sabrok?

La actual pareja de Sabrina Sabrok es Alejandro Hernández, un joven tatuador 15 años menor que ella, quien era fan suyo.

Sabrina Sabrok (Sabrina Sabrok Instagram @sabrinasabrokreal)

¿Qué signo zodiacal es Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok es Piscis, signo zodiacal que rige a las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

¿Cuántos hijos tiene Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok tiene dos hijas, Dulcinea y Metztli, quienes viven con sus respectivos padres y alejadas de la modelo.

Sabrina Sabrok (Sabrina Sabrok Twitter @SabrinaSabrok )

¿Qué estudió Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok estudió cultura musical, canto y arte dramático en Buenos Aires, Argentina, obteniendo el título como profesora de Cultura Musical.

¿En qué ha trabajado Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok inició su carrera artística en su natal Argentina, apareciendo en varios programas de televisión y comerciales.

En 2001, la argentina comenzó a trabajar en México haciendo apariciones en programas como:

La Hora Pico

Big Brother VIP

Sabrina, Para El Que Lo Aguante Todo

También, Sabrina Sabrok incursionó en el cine y ha lanzado varios discos musicales.

Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok ya habría firmado contrato para La Granja VIP

En X se dio a conocer que Sabrina Sabrok estaría por regresar a la televisión abierta con un programa estelar.

Se trataría de La Granja VIP, el reality show con el que TV Azteca espera quitarle la corona del rating a la competencia.

De acuerdo con La Tía Sandra en X, Sabrina Sabrok ya habría firmado contrato con TV Azteca para ser parte del programa.

La Granja VIP reunirá a un grupo de famosos quienes se atreverán a vivir en el campo, sin lujos ni tecnología, solo trabajo rudo, animales y drama.