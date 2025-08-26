Sabrina Sabrok, una de las figuras más polémicas de la farándula mexicana, estaría a punto de volver a la televisión por la puerta grande.

Según reportes, la famosa cantante y actriz de contenido para adultos sería parte de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca.

La noticia ha encendido las redes, donde muchos consideran que en definitiva, Sabrina Sabrok dará mucho de qué hablar, aunque otros han cuestionado el tipo de contenido que generará.

Sabrina Sabrok (Sabrina Sabrok Instagram @sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok ya habría firmado contrato con TV Azteca para ingresar a La Granja VIP

La información fue dada a conocer por la cuenta en X de La Tía Sandra (@TiTiaSandra), donde de hecho se afirmó que la participación de la actriz argentina en La Granja VIP es un hecho.

Tan es así que Sabrina Sabrok ya habría firmado contrato con TV Azteca, según la publicación del lunes 25 de agosto, en la que se lee:

“Exclusiva | Sabrina Sabrok ya firmó contrato con TV Azteca para entrar a La Granja VIP. Lorena Fabiana Colotta, mejor conocida como Sabrina Sabrok (54 años), cantante, actriz porno, modelo y conductora argentina, será una de las grandes sorpresas del nuevo reality estelar de la televisora”.

🚨 🚨EXCLUSIVA | SABRINA SABROK ya firmó contrato con TV Azteca para entrar a LA GRANJA VIP 🐷🔥



Lorena Fabiana Colotta, mejor conocida como Sabrina Sabrok (54 años), cantante, actriz porno, modelo y conductora argentina, será una de las grandes sorpresas del nuevo reality… pic.twitter.com/602LXzR55V — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 25, 2025

¿Señal con valor? Critican en redes sociales posible ingreso de Sabrina Sabrok a La Granja VIP de TV Azteca

La noticia sobre la inclusión de Sabrina Sabrok en La Granja VIP ya ha hecho reaccionar a las redes sociales con opiniones encontradas.

Muchos internautas dicen no tener dudas de que la participación de Sabrina Sabrok dará mucho contenido.

Otros han criticado a TV Azteca por esta decisión, recordando que Sabrina Sabrok ha destacado por involucrarse en fuertes escándalos, como el supuesto abandono de su hija y su incursión en el cine para adultos.

Esto, según los internautas, resulta contradictorio la frase “señal con valor”, que TV Azteca suele usar para identificar su contenido.

Sabrina Sabrok (Sabrina Sabrok Instagram @sabrinasabrokreal)

La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, reunirá a un grupo de celebridades en un entorno rural, lejos del glamour y las comodidades de la vida moderna para mostrar su lado más humano y vulnerable, mientras lidian con conflictos, alianzas y momentos inesperados.