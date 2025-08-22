Conoce todo lo que ha pasado en La Casa de los Famosos México 2025 rumbo a la cuarta eliminación de este domingo 24 de agosto.

Este viernes 22 de agosto, se llevará a cabo el reto de salvación en La Casa de los Famosos México 2025 y es que ningún integrante quiere salir.

Shiky se pone a llorar en la cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025

Por primera vez Shiky -de 53 años de edad- se encuentra nominado, es por ello por lo que se encuentra con las emociones a flor de piel.

En la cena de nominados, Shiky no pudo evitar llorar al dedicarle unas palabras a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Shiky terminó contagiando a sus compañeros y todos quedaron muy conmovidos con sus palabras.

Y es que Shiky se refirió a la importancia de que se tengan uno al otro y es que en La Casa de los Famosos México 2025 las emociones se encuentran a flor de piel.

Susto de Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 a Aldo Tamez de Nigris y El Abelito fracasa

Elaine Haro -de 22 años de edad- se estaba preparando para hacerle una broma a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito -de 25 años de edad- descubrieron las intenciones de Elaine Haro de asustarlos.

Es por ello por lo que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- decidió adelantarse y terminó espantando a Elaine Haro.

De esta manera la broma de Elaine Haro terminó saliendo mal y ella fue a la que asustaron.

elaine esperando a aldo y abel para asustarlos, pero ellos ya sabían que estaba escondida, y la que terminó asustada fue elain JAJAJAJAJAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/nFCFUvOCwq — A⁷ (@onetimerhode) August 22, 2025

¿Aldo Tamez de Nigris dejó hablando sola a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025?

Aldo Tamez de Nigris y Mariana Botas -de 35 años de edad- se pusieron a lavar ropa en La Casa de los Famosos México 2025.

Mientras que se encontraban separando la ropa, Aldo Tamez de Nigris y Mariana Botas empezaron a hablar.

Sin embargo, al ver que ya había empezado a lavar, Aldo Tamez de Nigris dejó el cuarto para lavarse las manos.

Pero, Mariana Botas pensó que Aldo Tamez de Nigris seguía cerca y continúo hablando con él.

Pero después descubrió que Aldo Tamez de Nigris ya la había dejado y ella seguía platicando.

Facundo se siente como papá en la cena de los no nominados en La Casa de los Famosos México 2025

En La Casa de los Famosos México 2025 la Jefa les preparó una sorpresa a los que no están nominados y les llevó hamburguesas.

Los habitantes se mostraron muy agradecidos y es que hace mucho que no probaban una hamburguesa.

Sin embargo, Facundo -de 47 años de edad- confesó que se sentía que estaba conviviendo con los niños y es que estaba cenando con:

Aldo Tamez de Nigris

Elaine Haro

Aaron Mercury de 24 años de edad

Sin embargo, Facundo resaltó que si se siente más cómodo conviviendo con niños, que con personas mayores.