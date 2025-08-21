Faisy concordó con que El Guana -de 38 años de edad- “sí es un mueble” en La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso, Faisy -de 45 años de edad- estaría considerando que lo eliminen en La Casa de los Famosos México 2025 para integrarlo a Me Caigo de Risa.

Faisy apoya a El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 y acepta que “es un mueble”

Durante un encuentro con la prensa, Faisy fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido El Guana en La Casa de los Famosos México 2025.

Contrario a lo que se esperaba, Faisy dijo que El Guana “sí es un mueble” en La Casa de los Famosos México 2025 y hasta porras le echó.

El Guana, habitante de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Incluso, el conductor reveló que está considerando incluir al habitante en la onceava temporada de Me Caigo de Risa.

Pues de acuerdo con Faisy, el programa va a salir al aire tras la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, pero las grabaciones ya empezaron.

Por lo que si El Guana es eliminado sin llegar a ser parte de los 3 finalistas, podría incorporarse al programa de comedia.

Sin embargo, esto no significa que el conductor no apoye a “su mueble”, a quien dijo haber escrito una canción e intervenir en redes sociales a su favor.

“Quiero que llegue a la final y la gente le dice ‘pero es un mueble’, sí, pero es nuestro mueble.” Faisy

Sobre las acusaciones de “traición” hacia El Guana, Faisy aseguró que está siendo malinterpretado, ya que es una persona que no suele tomar partidos.

Faisy apoya ultimátum para El Guana en La Casa de los Famosos México 2025

A pesar de que Faisy aseguró que está apoyando a El Guana en La Casa de los Famosos México 2025, se dijo de acuerdo con la cartilla de Alexis Ayala.

Y es que Faisy destacó que La Casa de los Famosos México 2025 es un juego donde a pesar de querer ser neutral, los habitantes se ven obligados a tomar un partido.

Por lo que Faisy se dijo esperanzado con que El Guana recapacite en La Casa de los Famosos México 2025.