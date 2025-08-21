¿Wendy Guevara -de 32 años de edad- no estará en las galas de La Casa de los Famosos México 2025? El chisme también involucra a Marie Claire Harp.

A un mes del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, Wendy Guevara y Marie Claire Harp -de 32 años de edad- se ausentarán de las galas por una importante razón.

Por esta razón Wendy Guevara y Marie Claire Harp se ausentarán de las galas de La Casa de los Famosos México 2025

Televidentes de La Casa de los Famosos México 2025 se sorprendieron al descubrir que Wendy Guevara no se encontraba durante la gala.

Marie Claire Harp y Wendy Guevara (@marieclaireoficial / Instagram)

Sin embargo, no fue la única que no se presentó y es que Marie Claire Harp también se ausentó de la gala de La Casa de los Famosos México 2025.

A través de la cuenta de Instagram Chamonic, se dio a conocer que tanto Wendy Guevara como Marie Claire Harp habían dado positivo a Covid-19.

De acuerdo con esta información, Wendy Guevara empezó a sentirse mal como si tuviera una gripa desde hace un par de días y Marie Claire Harp también comenzó a presentar complicaciones de salud.

Es por ello por lo que les hicieron una prueba y ambas salieron positivas a Covid-19, por lo que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 tomó la decisión de mandarlas a su casa.

De esta manera, Wendy Guevara y Marie Claire Harp se perderán las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Según con la cuenta Chamonic, Wendy Guevara y Marie Claire Harp podrían estar regresando a La Casa de los Famosos México 2025 el domingo 24 de agosto.

Wendy Guevara y Marie Claire Harpe (@chamonic3 / Instagram )

Wendy Guevara habla sobre su estado de salud y su ausencia de las galas de La Casa de los Famosos México 2025 que también afectó a Marie Claire Harp

A través de sus Instagram Stories, Wendy Guevara subió una serie de videos en donde habló sobre su estado de salud.

De acuerdo con Wendy Guevara solo tenía gripa y la doctora le había dicho que traía muy inflamada la garganta, por lo que mejor se iba a regresar a su casa.

Wendy Guevara señaló que no quería contagiar a Ricardo Margaleff porque acababa de ser papá y eso podría perjudicar a su bebé.

En otro video, Wendy Guevara apareció junto a Marie Claire Harp y señaló que les habían hecho varias pruebas y en todas habían salido bien.

De esta manera Wendy Guevara dejó en claro que no tenían Covid-19, pero recalcó que no aparecerán en las galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Wendy Guevara y Marie Claire Harp señalaron que estaban siguiendo indicaciones médicas y que preferían resguardarse para no contagiar de gripa a sus compañeros.

Wendy Guevara revela por qué se ausentará de las galas de La Casa de los Famosos México 2025 pic.twitter.com/GqtzCKX6iY — Fabs h (@Fabsh13H) August 21, 2025

En otro video se puede ver a Wendy Guevara y Marie Claire Harp muy unidad, por lo que usuarios creen que era inevitable que ambas se enfermarán.

Incluso Wendy Guevara acusó a Marie Claire Harp de hacerle algo para que ella se contagiará.

Aunque Wendy Guevara negó tener Covid-19, Chamonic destacó que eso era mentira ya que de lo contrario la producción de La Casa de los Famosos México 2025 no la habría mandado a descansar 5 días, como lo dicta el protocolo.