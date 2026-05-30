Mónica Castañeda es periodista y conductora de Ventaneando, conocida por su trayectoria en espectáculos.

La conductora lleva trabajando 11 años en Ventaneando y a finales de mayo enfrentó la muerte de su hermana mayor, Norma Castañeda.

Recientemente, sus compañeros de Ventaneando le enviaron sus condolencias por la muerte de su hermana, quien murió el 28 de mayo de 2026.

¿Quién es Mónica Castañeda? Conductora de Ventaneando

Mónica Castañeda es una periodista originaria de la Ciudad de México, con una larga trayectoria en TV azteca.

Actualmente, es conductora del programa de espectáculos Ventaneando y del podcast La Meno.

Mónica Castañeda (Instagram/@moncastaneda)

¿Qué edad tiene Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda nació el 9 de enero de 1979; actualmente tiene 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda no está casada, pero fue pareja del productor Ricardo Ruiz en 2019.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda es Capricornio.

Mónica Castañeda (Instagram/@moncastaneda)

¿Cuántos hijos tiene Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda no tiene hijos.

¿Qué estudió Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda estudió Ciencias de la Comunicación.

¿En qué ha trabajado Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda fue reportera de Canal Once, cubrió la fuente educativa y de la entonces PGR.

La carrera de Mónica Castañeda estaba enfocada a la política y al trabajar en TV Azteca dio un giro en su carrera.

Fue conductora de Hola México por años y en 2013 inició como conductora de Ventaneando, donde lleva 11 años trabajando.