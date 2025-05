Trascendió que la conductora Gloria María Torres ‘La Vacuna’ fue detenida en Monterrey, Nuevo León, pero ¿qué fue lo que pasó? Ya está libre bajo fianza y asegura contará su verdad.

Gloria María de 35 años de edad, la actual conductora de Las Favoritas, fue detenida según se viralizó en redes sociales con la fotografía de su ficha de detención por la Policía Municipal de San Nicolás en Monterrey, Nuevo León.

La conductora Gloria María conocida como ‘La Vacuna’, fue detenida por la Policía Municipal de San Nicolás, según se compartió en una fotografía filtrada durante su ingreso a prisión, pero ¿qué pasó?

La información filtrada señala que la detención de Gloria María fue el 20 de mayo alrededor de las 2 de la madrugada, por alteración del orden público.

Según se cree, el hecho sucedió en la calle Cerro Mamulique 202 en el centro de San Nicolás, Monterrey, Nuevo León.

Tras la denuncia, Gloria María intentó huir en su vehículo al ser abordada por oficiales, lo que la llevó a ser remitida al Juez Cívico y determinar la multa que debía pagar.

Por la viralización de su detención, Gloria María ‘La Vacuna’ se mostró en sus redes sociales el 22 de mayo para dejar que estaba libre y con ganas de bromear sobre el tema.

“Dormí demasiado, no sé de qué me estoy perdiendo, pero miren. Yo estoy bien preocupada poniéndome muy perra”.

Por lo que ‘La Vacuna’ comentó, fue la policía de Tránsito de San Nicolás los que la detuvieron, “me trataron súper bien”, dijo.

Asimismo, se burló de su desgracia quejándose que le hubieran dejado darse una peinadita para su foto de detención porque se veía muy desarreglada.

“Si hubiera sabido que me iban a filtrar esa foto, me hubieran avisado para retocarme porque me sale el cabello muy despeinadito”.

Gloria María, conductora.