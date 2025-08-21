La Casa de los Famosos México 2025 se movilizó tras la cuarta nominación y es que el uso de los famosos “cochinitos” cambió todas sus estrategias.

Este jueves 21 de agosto los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan rumbo a la cuarta eliminación, donde varios corren el riesgo de salir.

Shiky y El Abelito se ponen a criticar mientras lavan trastes en La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que son de cuartos diferentes, Shiky -de 53 años de edad- y El Abelito no se resistieron al chisme mientras que lavan los trastes en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que aprovechando ese momento, Shiky y El Abelito -de 25 años de edad- se transformaron en todas unas señoras chismosas.

Usando las clases frases de señoras chismosas, Shiky y El Abelito criticaron a sus compañeros por ponerlos a lavar trastes y no ayudarlos.

Shiky y El Abelito también aprovecharon este tiempo para hablar de la nominación y es que es la primera vez que ambos se encuentran en la placa.

Sin embargo, ambos señalaron que no se lo querían pasar mal y sabían que ya les tocaba estar nominados.

Shiky y El Abelito destacaron que se tomarán bien su nominación y no quieren pensar mucho sobre la situación.

¿Elaine Haro limpió los baños para no salir nominada en La Casa de los Famosos México 2025?

Elaine Haro -de 21 años de edad- ha confesado que no tiene buenos hábitos y es que puso sus uñas postizas en el plato y dejó botadas sus pestañas postizas.

Pero antes de que sus compañeros pensarán mal de ella, Elaine Haro reveló que había lavado los baños para que vieran que puede ser una buena compañera.

Sin embargo, Facundo -de 47 años de edad- bromeó con el hecho de que solo lo hizo para que no la nominaran.

El resto de sus compañeros señalaron que si le había funcionado su estrategia, pero Elaine Haro se defendió asegurando que en realidad no porque no lo comentó con nadie.

Después de lavar los baños, Elaine Haro les pidió a sus compañeros tener una mayor higiene a la hora de ir al baño y limpiar si ensucian.

¿Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro ya piensan cómo será La Casa de los Famosos México 2025 con ellos dos solos?

Después de que salieron nominados todos sus compañeros, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- y Elaine Haro ya piensan cómo será La Casa de los Famosos México 2025 con ellos dos solos.

Y es que recuerdan que en la cena de nominados podrían estar ellos dos, porque Facundo y Aaron Mercury -de 24 años de edad- estarán en la suite.

Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro confesaron que se sentirá un gran vacío, pues ya están acostumbrados a convivir con todos.

Aldo: si se van a la cena solo vamos a estar tu y yo



Elaine: y a como eres me vas a decir, bueno descansa



JAJAJAAJAJAJS #LaCasaDeLosFamososMx. pic.twitter.com/h6be2SKZGe — ˗ˏˋbrendamonbeˎˊ˗ (@brendamonbe) August 21, 2025

¿Dalilah Polanco le tiene envidia a Mar Contreras por su cocina?

Dalilah Polanco -de 47 años de edad- confesó que hubo un momento que le sacó de onda de Mar Contreras.

Y es que Dalilah Polanco confesó que le molestó que Mar Contreras -de 44 años de edad- le recalcará a Facundo que ella había cocinado.

Esto luego de que Facundo le había dicho a Dalilah Polanco que había quedado muy rico un platillo.

Sin embargo, usuarios creen que Dalilah Polanco solo demostró que le tiene envidia a Mar Contreras por su comida.

Albergue Pergatuzoo agradece donación del Cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025

La semana pasada el Cuarto Noche prometió que si se quedaban en La Casa de los Famosos México 2025 donarían a un albergue para perritos y gatos.

Ahora el Albergue Pergatuzoo agradeció la donación del Cuarto Noche y es que cumplieron su promesa.

El Albergue Pergatuzoo se mostró muy agradecido y es que con esta donación podrán ayudar a los perritos y gatitos.

Priscila Valverde sorprendida por la doble nominación que le dio El Guana

Priscila Valverde -de 24 años de edad- se mostró sorprendida por la doble nominación que le dio El Guana.

Y es que Priscila Valverde no se imaginó que El Guana -de 38 años de edad- utilizaría su nominación para darle un punto a ella, cuando ya le había dado uno.

Priscila Valverde confesó que había escogido a El Guana porque sabía que él tiene mayor cariño a los integrantes del Cuarto Día.