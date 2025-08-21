Rumores crecen en torno a La Casa de los Famosos México 2025. Cambios en las galas de nominación podrían quedarse hasta el final de la temporada.

Dicha modificación en el proceso alteraría drásticamente las estrategias de cuarto Día y cuarto Noche, quienes comenzaron a jugar por equipos en la semana dos de competencia.

¿Cómo serán las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025? Rumores molestan a los fans

Cuentas especializadas en entretenimiento han reportado uno de los cambios más drásticos que podrían verse en La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con los rumores, será a partir de la quinta semana de competencia que las nominaciones de los habitante se continuarán con factores al azar.

La Casa de los Famosos México, confesionario (Especial)

Cuentas en X (antes Twitter) como La Portada informan que esta decisión fue tomada por la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Lo anterior debido a que buscan la forma de que los habitantes dejen de jugar por equipos, una tendencia que empezó desde la temporada uno del reality show en 2023.

Por lo que ahora cualquier habitante, más allá de la planeación y estrategias de los cuartos, puede salir nominado por diferentes dinámicas al azar.

En redes sociales estos rumores no han sido bien recibidos entre los fans de La Casa de los Famosos México 2025, en especian entre aquellos que apoyan a uno de ambos cuartos.

Quienes han denunciado que fue la producción quien orilló a los habitantes a jugar en equipos, esto a pesar de que muchos expresaron querer jugar en solitario.

A partir de hoy cambiaran las nominaciones todos los miercoles. La producción ya no quiere que jueguen por cuartos. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) August 20, 2025

Dinámicas al azar más famosas en las nominaciones en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México, así como la versión de Telemundo, suelen implementar cambios en la dinámica de nominación.

La más famosa de ella es la “dinámica de los cochinitos”, misma en la que habitantes rompen un cochinito de barro que incluye una suerte o desgracia en su nominación.

Otra de las modificaciones suele hacerse por medio de una ruleta que los habitantes hacen girar después de nominar.

Ambas dinámicas suelen sumar, duplicar o hasta restar puntos al momento de la nominación.