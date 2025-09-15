¿Ninel Conde -de 48 años de edad- rompe su promesa de grabar disco a Elaine Haro? Esto fue lo que dijo de su relación tras su paso por La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a que en el reality se mostraban muy cercanas, tal parece que Ninel Conde ha cambiado de parecer sobre Elaine Haro, de 22 años de edad.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde rompe su promesa de grabar disco a Elaine Haro

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que Ninel Conde confiesa que su relación con Elaine Haro cambió luego de su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

En una transmisión en vivo, Ninel Conde dejó ver que rompía su promesa de grabar el disco de Elaine Haro, pero ¿cómo reaccionará la séptima integrante del reality que es eliminada?

En el video, Ninel Conde es cuestionada sobre si seguía apoyando a Elaine Haro rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde recordó que Elaine Haro ya se encontraba en Cuarto Noche, por lo que la situación había cambiado.

De acuerdo con Ninel Conde, Elaine Haro ya habría expresado sus amores y ya no eran los mismos que los de ella, por lo que ya no la seguía apoyando en La Casa de los Famosos México 2025.

“Lo que pasa que ella ya está en otro equipo, está en Noche y pues realmente ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros entonces así está la situación” Ninel Conde

💣 NINEL CONDE le retira su apoyo a ELAINE HARO 😳😳



La pregunta es… ¿cómo reaccionará Elaine cuando se entere que la “Bombón Asesino” ya no le hará su disco en Miami?



“Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto” declaraba Ninel hace unas… pic.twitter.com/dyUequ5QNA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 15, 2025

Usuarios le recuerdan a Ninel Conde lo que decía de Elaine Haro tras conocerla en La Casa de los Famosos México 2025

El video de Ninel Conde de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que muchos recordaron que no era lo que había dicho en La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso muchos recordaron la reacción que había tenido Ninel Conde cuando los conductores le mostraron que Elaine Haro había quedado destruida con su salida.

Y es que en ese momento Ninel Conde hablaba muy bien de Elaine Haro y de la relación que habían construido iba más allá de La Casa de los Famosos México 2025.

“Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto” Ninel Conde

Por lo que muchos ahora le cuestionan sus declaraciones, cuando el cambio de cuarto lo hizo como una estrategia al ver que Día no estaba siendo tan apoyado.

Falta ver qué pasará ahora que se reúnan fuera de La Casa de los Famosos México 2025 y ver si Ninel Conde le hará el disco a Elaine Haro, tal y como se lo prometió.