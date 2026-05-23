Alejandro Marcovich es una figura importante en la historia del rock en México, siendo reconocido por su etapa como guitarrista líder en Caifanes.

Tras su paso en Caifanes, Alejandro Marcovich desarrolló una sólida carrera como solista, además de colaborar con una gran cantidad de artistas.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es un músico, compositor, guitarrista, arreglista y productor argentino naturalizado mexicano.

Es conocido principalmente por haber formado parte de Caifanes junto a Saúl Hernández y Alfonso André.

Alejandro Marcovich (@Alejandro_marcovich)

¿Qué edad tiene Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich nació el 3 de junio de 1960 en Buenos Aires, Argentina; actualmente cuenta con 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich estuvo casado con Gabriela Martínez, quien lo ha estado acompañando en eventos recientes relacionados a su salud.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Marcovich?

Al haber nacido el 3 de junio, el signo zodiacal de Alejandro Marcovich es Géminis.

Alejandro Marcovich (@Alejandro_marcovich)

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich tiene un hijo y una hija, esta última lleva por nombre Bela Marcovich, quien ha hecho varias declaraciones públicas sobre su relación con su padre.

Su hijo, Diego Marcovich se ha mantenido fuera del ojo público, por lo que su identidad fue desconocida durante mucho tiempo.

¿Qué estudió Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich cursó cuatro semestres de la carrera de Física en la UNAM.

Posteriormente estudió música y guitarra clásica en la Escuela Nacional de Música (UNAM), la Escuela Superior de Música (INBA) y la Universidad Autónoma de Puebla.

También tomó varios cursos de jazz en el Taller de Jazz de la Escuela Superior de Música y en Estados Unidos con los guitarristas Joe Diorio y Jim Hall.

Alejandro Marcovich (@Alejandro_marcovich)

¿En qué ha trabajado Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich fue el guitarrista líder de bandas como Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora y Caifanes, la más reconocida.

Además, ha trabajado para artistas y grupos como Santa Sabina, Los Estrambóticos, Celso Piña y Maldita Vecindad.

También compuso la música de las películas “¿Quién diablos es Juliette?" y “¿Cómo no te voy a querer?.

Sin olvidar que tiene una labor docente al impartir clínicas, talleres y clases magistrales de guitarra, armonía e improvisación en México, Estados Unidos y España.

Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral

El pasado martes 19 de mayo de 2026, Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral, según informó su familia a través de un comunicado.

Debido a este evento, Alejandro Marcovich fue ingresado de emergencia; para el 22 de mayo se reportó que se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado.

En el mismo comunicado se anunció que, derivado de su estado de salud, todas las presentaciones programadas para su gira en México fueron canceladas oficialmente.

Esperando su pronta recuperación, pues se encuentra atendido por especialistas, por lo que está en buenas manos.