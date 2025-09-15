¿Elaine Haro salió en la eliminación más votada de La Casa de los Famosos México 2025? Revelan datos impactantes de la gala.

El domingo 14 de septiembre, Elaine Haro -de 22 años de edad- se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro abandona La Casa de los Famosos México 2025 en la eliminación más votada de la emisión

Pese a que ya se encontraba en el cuarto que ha contado con todo el apoyo del público, Elaine Haro terminó saliendo de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Usuarios creen que su salida tiene que ver a que Elaine Haro no era considerada como una de las integrantes de Cuarto Noche.

Sin embargo, durante el programa Hoy se reveló que Elaine Haro salió de La Casa de los Famosos México 2025 en la eliminación más votada de la temporada.

De acuerdo con los datos presentados en el programa Hoy, la séptima eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 registró una votación histórica.

Y es que de acuerdo con el programa Hoy, en la séptima semana se registró 20 millones de votos, convirtiendo esta eliminación en la más votada de la temporada.

“Tras más de 20 millones de votos del público, una cifra récord, por fin descubrimos quién fue la estrella eliminada de la casa más famosa de México” Programa Hoy

Se espera que esta cifra aumente la próxima semana y es que al acercarse la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, el público suele votar más por sus favoritos.

Salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México 2025 genera un debate en redes sociales

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro recibió el apoyo de las conductoras y es que se mostró muy emocional con su eliminación.

La salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México 2025 provocó un debate en las redes sociales.

Y es que mientras que algunos consideran que era obvio que saliera ya que muchos no la consideraban parte de Noche, otros lamentaron su salida.

Ya que, al estar en Noche y Día, Elaine Haro mantenía una buena relación con ambos cuartos, pese a que ya todos duermen en la misma habitación.

Mientras que la salida de Elaine Haro les da un poco de alivio a los de cuarto Día, Noche consideran que siguen los originales e irán con todo a la final.