¿La salida de Elaine Haro estuvo llena de machismo? La séptima eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 abrió el debate porque algunos ven misoginia pura.

Elaine Haro de 22 años de edad, estuvo 50 días en La Casa de los Famosos México 2025, pero ni el haber convivido con ambos cuartos la salvó de haber estado en desventaja, aseguran.

¿Machismo? Eliminación de Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 abre el debate

La cantante Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada, según dieron a conocer los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 en la gala especial de eliminación.

Sin embargo, el que la cantante estuviera en la placa de nominación final con puros hombres desató señalamientos de machismo.

Recordemos que la primera muestra de la placa de nominación contenía a Dalilah Polanco junto a Elaine Haro entre cinco integrantes hombres de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero ante la salvación de Dalilah Polanco, la actriz salió de la placa siendo que Elaine Haro se quedó sola a competir entre cinco hombres del reality show.

Ahora, ante la eliminación de la cantante, en redes sociales acusan que hubo machismo evidenciando que la misoginia sacó a Elaine Haro pese al aporte de alegría que daba.

“La sacaron por machismo. Le tiraron hate por convivir en un reality de convivencia, por reírse, por estar con Aldo y Aarón. Prefirieron a un señor gris que a una mujer libre. A Elaine la castigaron por no encajar en su doble moral”. Fan de Elaine Haro.

Fans de Elaine Haro acusan machismo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025. (@loladescortesz / Twitter)

“‘Me mostré tal y como soy, cosas buenas y malas, todos tenemos un propósito y el mío es el servicio, dar buena energía y hacer sentir bien a las personas’. Te quiero bien harto Elaine, no te merecías este público misógino”. Fan de Elaine Haro.

Fans de Elaine Haro acusan machismo tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025. (@mycutiemel / Twitter)

Elaine Haro fue víctima de señalamientos en La Casa de los Famosos México 2025 por convivir con muchos hombres

La cantante Elaine Haro fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, siendo que sus fans acusan machismo y misoginia porque siempre fue señalada por su convivencia con hombres.

Cada día de la estancia de Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 había polémica debido a que la cantante se volvió muy amiga de Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury.

Y es que hubo acusaciones misóginas contra la cantante, asegurando que su acercamiento con los dos hombres más jóvenes eran por La Casa de los Famosos México 2025 y buscando algo más.

Sin embargo, ahora que Elaine Haro salió de La Casa de los Famosos México 2025, confirmó que sí se trató algo con Aaron Mercury, pero buscando crear una historia para el público porque ese era su trabajo en el reality show.

