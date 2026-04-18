En una entrevista para Harper’s Bazaar la actriz Natalie Portman reveló estar embarazada de su primer hijo con el músico francés Tanguy Destable.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchas personas que quiero que han tenido momentos muy difíciles con eso, y quiero ser respetuosa también con eso.<b> </b>Es algo hermoso y lleno de alegría, pero tampoco es algo fácil” Natalie Portman, actriz

La ganadora del Oscar admitió vivir el proceso con mucho entusiasmo a lado de su actual pareja, con quien inició su relación a principios de 2025.

Portman, de 44 años de edad, se dijo afortunada, señalando que tarta de disfrutar la experiencia día tras día. Adelantando también que este podría ser su último embarazo.

Este viernes, día en el que se publicó la entrevista en el medio, fue vista en las calles de París luciendo su vientre de embarazada.

¿Quiénes son los hijos de Natalie Portman y Tanguy Destable?

El embarazo de Natalie Portman es un nievo paso en su relación con Tanguy Destable.

Sin embargo, tanto la actriz como el músico ya habían iniciado sus respectivas familias con parejas de su pasado.

Natalie Portman (AP)

Natalie Portman tiene dos hijos, ambos fruto de su matrimonio con Benjamin Millepied. Aleph nació en junio de 2011 mientras que Amalia fue recibida en febrero de 2017.

La actriz suele mantener la vida de sus hijos fuera de los medios, pero de vez en cuando es captada conviviendo con ellos también en calles parisinas.

Por su parte, Tanguy Destable también tiene dos hijos de su relación con la actriz Louise Bourgoin. Ellos son Étienne y Vadim.

Portman y Destable han tenido una relación de bajo perfil, por lo que la noticia de su primer hijo como pareja ha emocionado a los fans.