La familia de Alejandro Marcovich informó que el guitarrista de Caifanes está en coma tras sufrir un derrame cerebral.

Mediante un comunicado, la familia del músico confirmó que desde la noche del pasado martes 19 de mayo fue llevado a urgencias y por el momento se encuentra en terapia intensiva.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital. El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado." Familia de Alejandro Marcovich

Confirman que Alejandro Marcovich está en coma tras sufrir derrame cerebral

Tras sufrir el derrame cerebral, se informó que Alejandro Marcovich se encuentran en buenas manos de médicos especialistas y en compañía de sus seres queridos.

“Por este motivo no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”, puntualizó la familia del guitarrista de Caifanes.