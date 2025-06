Kaitlyn Dever -de 28 años de edad- será la protagonista de The Last Of Us 3, temporada que se estrena en 2027 en HBO Max.

Para la tercera entrega de The Last Of Us, los creadores de la serie respetarán el punto de vista narrativo del videojuego de Naugthy Dog.

Confirman que Kaitlyn Dever será la protagonista de The Last Of Us 3

Neil Druckmann -de 46 años de edad-reveló que Kaitlyn Dever será la protagonista de The Last Of Us 3, tal y como los fans esperaban.

En su intervención en el panel FYC de la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos, el co-creador de la serie lo confirmó.

Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us (HBO Max)

Además de que destacó la libertad que HBO les ha dado para estructurar de esa manera la serie de televisión.

Como recordaremos, hacia el final de la temporada 2 de The Last of Us vimos un poco la perspectiva de Abby en el primer día en Seattle.

Dicha secuencia fue apenas un vistazo de lo que vendrá de Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us tercera temporada.

Por lo que se espera que la trama de la serie nos muestre el punto de vista de Abby durante los tres días que pasaron Ellie y Dina en la ciudad.

Con ello, HBO sigue la línea de respetar y adaptar de la manera más fiel posible el videojuego de Naugthy Dog.

Lo que ha hecho que los fans de la franquicia tengan comentarios positivos hacia la versión televisiva de The Last of Us.

Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us (HBO)

Fecha de estreno en 2027 de The Last Of Us 3

De momento, no se tiene una fecha oficial de estreno para The Last of Us 3, se sabe que la serie llegaría en el 2027.

Cabe señalar que The Last of Us tercera temporada no ha comenzado todavía su rodaje.

La actriz Isabela Merced -de 23 años de edad-mencionó a Variety que la filmación de The Last of Us 3 iniciaría en 2026, aunque nada está confirmado.

Así que habrá que esperar a que HBO revele más detalles acerca de su serie de televisión insignia.