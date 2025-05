Aunque falta un episodio para su gran final, ya se habla de que podría haber The Last of Us temporada 4, tomando en cuenta que la tercera parte ya estaba confirmada desde hace tiempo.

Si bien en ese momento se dijo que solo 3 entregas eran suficientes, actualmente Craig Mazin piensa que es mejor tener The Last of Us temporada 4 para terminar de contar bien el relato.

¿Se confirmará The Last of Us temporada 4?

En una entrevista reciente, Craig Mazin, creador de la serie, mencionó que viendo el desarrollo de personajes y la trama, podría necesitarse The Last of Us temporada 4.

Pues al tener The Last of Us temporada 4 se podría cerrar de mejor manera toda la historia; tanto en general, como de cada uno de los personajes.

Señala que después de los eventos de la segunda temporada, se necesita más espacio para desarrollar todo de manera más adecuada.

Hay que mencionar que originalmente se pensaba que serían solo dos temporadas; sin embargo, durante la producción de la actual entrega, se confirmó una tercera parte.

Ahora parece que la historia del juego es demasiado compleja para ser abarcada en otra tanda de 7 o 10 episodios.

¿Tiene justificación The Last of Us temporada 4?

Muchos fans de la serie se están preguntando si The Last of Us temporada 4 está justificada o solo es una manera de HBO Max de extender la vida del show.

No obstante, quienes jugaron el título de PlayStation señalan que The Last of Us temporada 4 es algo lógico, debido a la estructura del mismo.

Pues el juego se divide en tres partes en total , que son los arcos por separado de Ellie y Abby, así como un epílogo que cierra toda la historia y dura alrededor de 4 horas.

Ese mencionado epílogo podría servir para una cuarta temporada de The Last Of Us, si se logran expandir de buena manera los eventos que se ven en el interactivo a los 7 episodios de la serie.

